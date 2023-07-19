ЕС и Латинская Америка не согласовали заявление на саммите из-за Украины

В итоговом заявлении пункт об Украине не согласовала только Никарагуа, которая и раньше не поддерживала позицию Запада по конфликту. В целом участники сочли этот саммит ЕС — CELAC продуктивным и договорились о новом через два года

Участники саммита ЕС — CELAC (Фото: Johanna Geron / Reuters)

ЕС и страны Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) по итогам прошедшего в Брюсселе двухдневного саммита не согласовали совместное заявление из-за позиций по Украине, сообщает Financial Times (FT).

На сайте Евросовета сказано, что участники саммита не согласовали только один пункт документа, касается ли он Украины, не уточняется. Также в сообщении по итогам саммита говорится, что страны «выразили глубокую обеспокоенность» из-за конфликта на Украине и поддержали черноморскую зерновую инициативу и идею о «справедливом и устойчивом мире».

FT указывает, что против выражения «обеспокоенности» по поводу конфликта на Украине выразила Никарагуа. Эта же страна, к примеру, в марте 2022 года проголосовала в ООН против резолюции с требованием прекратить конфликт на Украине, в этом году, когда аналогичный документ обсуждался 24 февраля, заняла ту же позицию. Декларацию саммита ЕС — CELAC одобрили в итоге 59 стран, однако формулировки по Украине были «смягчены», отмечает газета.

В целом участники мероприятия положительно оценили его результаты. Президент Аргентины Альберто Фернандес отметил, что стороны «никогда прежде» не достигали такого количества договоренностей, как на этом саммите. Участники условились проводить подобные встречи каждые два года, следующий саммит пройдет в 2025-м в Колумбии.

В CELAC входят: Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Доминика, Эквадор, Сальвадор, Гранада, Гватемала, Гайана, Гондурас, Ямайка, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика, Сент-Люсия, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Суринам и Венесуэла.

Как писал в начале июля Euractiv, разногласия в позиции ЕС и CELAC по Украине выяснились еще до саммита. Во-первых, страны Южной Америки не согласовали участие в нем президента Украины Владимира Зеленского по приглашению Испании. Во-вторых, CELAC уже тогда изъяло из проекта итогового заявления пункты о поддержке Киева, которые в ЕС считали «сбалансированными».