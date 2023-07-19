Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 102,03 (+0,38) Инвестиции, 18 июл, 16:31 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 90,69 (+0,27) Инвестиции, 18 июл, 16:31
Сирия обвинила Израиль в ракетных ударах по Дамаску Политика, 04:23
WSJ узнала о конце дружбы саудовского принца и президента ОАЭ Политика, 04:20
Wirtschaftswoche узнал, что фигурант дела Wirecard вышел на связь с ФРГ Финансы, 03:50
ЕС и Латинская Америка не согласовали заявление на саммите из-за Украины Политика, 03:26
Власти Петербурга рекомендовали удаленку на дни саммита «Россия—Африка» Общество, 03:16
Новости, политика и турецкие сериалы: что смотрят телезрители РБК и Триколор, 02:49
Politico узнала о плане ЕС выделить до €20 млрд на военную помощь Украине Политика, 02:47
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Украинцам разрешили получать офицерские звания без высшего образования Политика, 02:43
Матвиенко призвала строить больше жилья в малых городах и селах Общество, 02:14
Трамп потребует у Европы возместить США расходы на помощь Украине Политика, 02:07
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
В Одессе, Харькове и Днепропетровской области прозвучали взрывы Политика, 01:26
Посол Украины в Турции назвал новый возможный маршрут для судов с зерном Политика, 01:14
МЧС России направило в Турцию два самолета для тушения лесных пожаров Общество, 01:05
Военная операция на Украине ,  
0 

ЕС и Латинская Америка не согласовали заявление на саммите из-за Украины

ЕС и Латинская Америка не согласовали заявление на совместном саммите из-за Украины
В итоговом заявлении пункт об Украине не согласовала только Никарагуа, которая и раньше не поддерживала позицию Запада по конфликту. В целом участники сочли этот саммит ЕС — CELAC продуктивным и договорились о новом через два года
Участники саммита ЕС&nbsp;&mdash; CELAC
Участники саммита ЕС — CELAC (Фото: Johanna Geron / Reuters)

ЕС и страны Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) по итогам прошедшего в Брюсселе двухдневного саммита не согласовали совместное заявление из-за позиций по Украине, сообщает Financial Times (FT).

На сайте Евросовета сказано, что участники саммита не согласовали только один пункт документа, касается ли он Украины, не уточняется. Также в сообщении по итогам саммита говорится, что страны «выразили глубокую обеспокоенность» из-за конфликта на Украине и поддержали черноморскую зерновую инициативу и идею о «справедливом и устойчивом мире».

FT указывает, что против выражения «обеспокоенности» по поводу конфликта на Украине выразила Никарагуа. Эта же страна, к примеру, в марте 2022 года проголосовала в ООН против резолюции с требованием прекратить конфликт на Украине, в этом году, когда аналогичный документ обсуждался 24 февраля, заняла ту же позицию. Декларацию саммита ЕС — CELAC одобрили в итоге 59 стран, однако формулировки по Украине были «смягчены», отмечает газета.

В целом участники мероприятия положительно оценили его результаты. Президент Аргентины Альберто Фернандес отметил, что стороны «никогда прежде» не достигали такого количества договоренностей, как на этом саммите. Участники условились проводить подобные встречи каждые два года, следующий саммит пройдет в 2025-м в Колумбии.

В CELAC входят: Антигуа и Барбуда, Аргентина, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Доминика, Эквадор, Сальвадор, Гранада, Гватемала, Гайана, Гондурас, Ямайка, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Доминиканская Республика, Сент-Люсия, Сент-Китс и Невис, Сент-Винсент и Гренадины, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Суринам и Венесуэла.

Как писал в начале июля Euractiv, разногласия в позиции ЕС и CELAC по Украине выяснились еще до саммита. Во-первых, страны Южной Америки не согласовали участие в нем президента Украины Владимира Зеленского по приглашению Испании. Во-вторых, CELAC уже тогда изъяло из проекта итогового заявления пункты о поддержке Киева, которые в ЕС считали «сбалансированными».

Читайте на РБК Pro
Как российским продавцам выйти на маркетплейсы Казахстана — инструкция
Не только дивиденды: какие драйверы роста остались на российском рынке
Великое сопротивление: запрет удаленки привел к массовому уходу персонала
Сторителлинг в бизнесе: как вызвать интерес и увлечь рассказом о себе
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Евросоюз Латинская Америка Украина
Материалы по теме
ЮАР анонсировала встречу лидеров России, КНР, Индии и Бразилии на саммите
Политика
Кремль заявил об отсутствии наработок в диалоге с Бразилией по Украине
Политика
Подоляк отверг предложения Бразилии, Индонезии и Африки о переговорах
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter