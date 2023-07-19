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Трамп потребует у Европы возместить США расходы на помощь Украине

Дональд Трамп заявил о планах требовать у Европы возместить США расходы на помощь Украине
Европа должна компенсировать расходы США на украинскую военную помощь, поскольку она сама потратила «крошечные» суммы. По данным немецких экономистов, расходы Вашингтона приблизились к $50 млрд
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Европа должна возместить США расходы, которые они понесли для обеспечение Украины оружием, заявил экс-президент США Дональд Трамп в новом предвыборном ролике.

«Я попрошу Европу возместить нам расходы на восстановление запасов вооружений, отправленных на Украину. Они должны делать это уже сейчас, но [президент США] Джо Байден слишком слаб, его не уважают, и он даже не может просить об этом», — сказал Трамп.

Он заявил, что в ходе своего президентства сделал вооруженные силы США сильными, но теперь, когда во главе администрации страны стоит Байден, «арсеналы пусты, запасы истощены, казна опустошена, ряды сокращаются». Трамп отметил, что Вашингтон тратит на помощь Украине огромные суммы, в то время как Европа потратила «крошечные» средства.

По данным Кильского института экономики (ФРГ), с конца января 2022 года по март 2023-го США оказали Украине военную помощь почти на €43 млрд (или $49 млрд по курсу на момент публикации), в то время как структуры ЕС — только на €5,6 млрд. Среди европейских стран больше всего на помощь Киеву потратили Германия (€7,5 млрд) и Британия (€6,6 млрд).

Трамп ранее в июле осудил решение Байдена поставить Украине кассетные боеприпасы на фоне истощения у нее запасов 155-мм снарядов. По мнению экс-президента, который выдвинулся в кандидаты на этот пост, такой шаг приближает мир к третьей мировой войне.

В этом месяце бывший глава государства также поделился своим планом прекращения конфликта за 24 часа. Трамп сообщил, что связался бы с президентами двух стран Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, с которыми у него были «хорошие отношения».

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«Я бы сказал Зеленскому: довольно, тебе нужно заключить сделку. Я скажу Путину: если вы не заключите соглашение, мы дадим им [Украине] очень многое, больше, чем у них когда-либо было, если придется», — поделился он своими планами.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина Дональд Трамп США военная помощь
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