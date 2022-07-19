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Посол России сообщил об уголовном деле о нападении на него в Польше

9 мая посла облили красной краской на военном мемориальном кладбище в Варшаве, а теперь, спустя два месяца, он сообщил, что получил письмо о возбуждении уголовного дела. Его фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы
Нападение на Сергея Андреева, сопровождавшую его супругу и группу дипломатов
Нападение на Сергея Андреева, сопровождавшую его супругу и группу дипломатов (Фото: Ирина Полина / ТАСС)

Прокуратура Польши после двухмесячной проверки возбудила уголовное дело о нападении на российского посла Сергея Андреева 9 мая, сообщил «РИА Новости» сам дипломат.

«Мне пришло письмо из прокуратуры, где меня уведомили о том, что возбудили уголовное дело», — рассказал Андреев. Дело, по его словам, возбуждено по ст. 136 польского УК, согласно которой за нападение на главу иностранной дипмиссии преступнику могут назначить от трех месяцев до пяти лет лишения свободы.

При этом варшавская полиция не выявила нарушения в действиях своих сотрудников, которые допустили нападение, отметило агентство.

9 мая Андреева облили красной краской во время торжественной церемонии на кладбище советских военных в Варшаве. Журналист издания Wydarzenia сообщил, что на кладбище посла ожидала «группа украинцев». После его приезда началась драка, а его самого облили краской. Корреспондент ТАСС передавал, что толпа не дала Андрееву возложить венок на мемориальном кладбище и он уехал в сопровождении полиции.

Посла России в Польше облили красной краской на кладбище советских воинов
Политика

Андреев отказался поверить, что нападение на него и еще нескольких дипломатов было «спонтанной акцией». «У Польши очень квалифицированные, грамотные службы, охрана правопорядка, служба безопасности, — пояснил он. — Все это готовилось на протяжении длительного времени, это не просто так. Не могу поверить и в то, что подготовка велась без ведома, без контроля со стороны соответствующих польских служб».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после этого случая заявила о «курсе Европы на реинкарнацию фашизма». Ведомство выразило польским властям протест и потребовало извинений.

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Глава польского МИДа Збигнев Рау назвал нападение «крайне прискорбным» инцидентом и подчеркнул, что дипломаты любого государства находятся под особой защитой, «независимо от политики страны, которую представляют».

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Польша
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