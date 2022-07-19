Елена Зеленская встретилась в США с госсекретарем Блинкеном и экс-постпредом США в ООН

Елена Зеленская встретилась с Блинкеном и Самантой Пауэр в США

Елена Зеленская (вторая слева) (Фото: Patrick Semansky / AP )

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне, сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Они обсудили военные действия и российский удар по Виннице (главред RT Маргарита Симоньян сообщала, что, по данным российских военных, в Доме офицеров в этом городе «был временный пункт размещения нациков», Зеленский заявлял о гибели мирных жителей).

Блинкен оценил инициативу Зеленской по оказанию психологической помощи для пострадавших от боевых действий.

Госсекретарь подчеркнул, что США привержены победе Украины и будут помогать властям страны решать экономические и гуманитарные проблемы, а также вопрос о восстановлении инфраструктуры.

Зеленская в Facebook (материнская компания соцсети Meta признана в России экстремистской и запрещена) объяснила, что приехала в США по приглашению жены президента США Джо Байдена Джилл.

Кроме Блинкена Зеленская встретилась с главой Агентства США по международному развитию Самантой Пауэр. Первая леди Украины поблагодарила ее за выступление против присоединения Крыма к России в 2014 году, когда Пауэр была постоянным представителем США в ООН. Она отметила, что сейчас агентство во главе с Пауэр помогает Украине проводить национальную программу психического здоровья и психосоциальной поддержки.

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Во время визита в Вашингтон Зеленская посетила мемориал жертвам голодомора на Украине в 1932–1933 годах.

«Посетив это место, которое так откликается с нашим трагическим настоящим, где Россия пытается в очередной раз уничтожить Украину, я увидела настоящий луч света — встреча с украинской общиной в США. Перефразируя знаменитую притчу: когда колоски держатся вместе, их не скосить и не сломать. Так что и нас не сломаете», — написала она.

В начале мая жена американского президента приезжала на Украину. Зеленская и Байден посетили школу в Ужгороде, которую переоборудовали под пункт временного размещения. Они поучаствовали в ремесленном проекте. Тогда Джилл Байден подчеркнула, что народ США поддерживает украинский народ.