Минобороны объяснило удар по центру Винницы
Российские военные ударили по Дому офицеров в Виннице, «там был временный пункт размещения нациков», со ссылкой на Минобороны России сообщила в Telegram главный редактор RT Маргарита Симоньян. К посту она приложила фотографии с места ракетного удара.
РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Утром 14 июля Киев сообщил о взрывах в центре Винницы. В результате погибли мирные жители, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил о 20 жертвах, среди которых трое детей. Еще 15 пропали без вести. Ранены 90 человек, заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.
Винница находится в центральной части Украины, примерно в 200 км к юго-западу от Киева.
Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию. В Минобороны России неоднократно заявляли, что не наносят ударов по гражданским объектам.