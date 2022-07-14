Минобороны объяснило удар по центру Винницы

Как сообщили Маргарите Симоньян в Минобороны, в городском Доме офицеров, по которому был нанесен удар, был «временный пункт размещения нациков» *

Фото: AP

Российские военные ударили по Дому офицеров в Виннице, «там был временный пункт размещения нациков», со ссылкой на Минобороны России сообщила в Telegram главный редактор RT Маргарита Симоньян. К посту она приложила фотографии с места ракетного удара.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Утром 14 июля Киев сообщил о взрывах в центре Винницы. В результате погибли мирные жители, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил о 20 жертвах, среди которых трое детей. Еще 15 пропали без вести. Ранены 90 человек, заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.

Винница находится в центральной части Украины, примерно в 200 км к юго-западу от Киева.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию. В Минобороны России неоднократно заявляли, что не наносят ударов по гражданским объектам.