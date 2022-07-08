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Китай объявил о военных учениях в районе Тайваня

Учения идут в воздухе и на море, Китай отвечает на поддержку США «сепаратистских сил». КНР уже проводила учения в этом районе. В Минобороны КНР в ответ на слова Байдена о защите острова говорили, что страна готова за него воевать
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Армия Китая организовала патрулирование боевой готовности и учения в районе Тайваня, говорится в ее заявлении, опубликованном агентством «Синьхуа».

«Недавно Восточное командование театра военных действий Народно-освободительной армии Китая организовало многоцелевое совместное патрулирование боевой готовности и боевые учения в морском и воздушном пространстве вокруг острова Тайвань», — говорится в заявлении.

В нем также отмечено, что предпринимаемые США шаги «по тайваньскому вопросу в поддержку сепаратистских сил» бесполезны и усугубляют напряженность в регионе. «Тайвань является частью Китая», и армия страны намерена «решительно пресекать любые попытки установления «независимости Тайваня».

США поддержали Тайвань в споре с Китаем о статусе пролива
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Фото:Carl Court / Getty Images

Ситуация вокруг Тайваня обострилась этой весной. В апреле Китай объявил о масштабных учениях вокруг Тайваня из-за «серьезных неверных сигналов» США «тайваньским сепаратистам». Поводом стал визит на остров шести американских конгрессменов.

Тайвань — остров в Южно-Китайском море, примерно в 150 км от побережья КНР. В 1949 году, во время китайской революции, на остров бежало правительство страны, территория объявила об отделении от Китая, однако Пекин считает его одной из китайских провинций.

США не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, но поддерживают контакты с островом и продают ему оружие. Официально Вашингтон, как и Москва, поддерживает принцип «одного Китая».

В мае президент США Джо Байден, посещая азиатский регион, заявил, что Китай «играет с огнем», когда проводит военные маневры вблизи Тайваня. Байден подчеркнул, что Вашингтон продолжит «поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе и следить за тем, чтобы одностороннего изменения статус-кво не произошло», в том числе президент пообещал не допустить захвата Тайваня Китаем. МИД КНР выразил Вашингтону протест из-за слов американского президента.

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Позднее, в середине июня, представитель Министерства обороны КНР У Цянь заявил, что Китай будет готов воевать за Тайвань, если появится такая необходимость. Китайские военные пойдут на любые меры, чтобы не допустить отделения Тайваня и будут защищать территориальную целостность государства, сказал он.

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Теги
Лилия Пашкова
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