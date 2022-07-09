Пекин потребовал от США прекратить клеветать на Китай

Переговоры между США и Китаем продлились более пяти часов, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен

Ван И и Энтони Блинкен (Фото: Stefani Reynolds / AP)

США должны прекратить клеветать на Китай, нападать на политическую систему страны и делать шаги в сторону поддержки независимости Тайваня, заявил по итогам встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном глава китайского МИДа Ван И.

Отношения США и Китая все еще не вышли из затруднительного положения, в которые их поставила предыдущая американская администрация президента Дональда Трампа, и сталкиваются с новыми проблемами, отметил Ван И, слова которого приводит китайский МИД.

«Ван И подчеркнул, что, поскольку американская сторона пообещала не стремиться изменить систему Китая, она должна уважать путь социализма с китайской спецификой, избранный китайским народом, и прекратить клеветать и нападать на политическую систему, внутреннюю и внешнюю политику Китая», — говорится в сообщении.

Глава МИД КНР призвал Вашингтон отказаться от «менталитета холодной войны» и не искажать «принцип одного Китая» (признание только одного китайского государства, США официально не признают независимость Тайваня). Он также призвал американские власти не вмешиваться во внутренние дела Китая и отменить ограничительные меры.

«США также должны как можно скорее отменить дополнительные тарифы, введенные в отношении Китая, и прекратить односторонние санкции в отношении китайских компаний», — сказал Ван И.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что переговоры проходили более пяти часов, пишет Reuters. Они были «полезные, открытые и конструктивные», добавил он. Блинкен сообщил, что выразил китайскому коллеге опасения по поводу «сближения» Пекина и Москвы.

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«Я снова поделился с государственным советником тем, что мы обеспокоены сближением КНР с Россией», — сказал глава Госдепа. Блинкен также выразил мнение, что Китай не ведет себя нейтрально, поскольку поддерживал Россию в ООН и «усилил российскую пропаганду».

Переговоры США и Китая состоялись в рамках министерской встречи G20 в Индонезии. Саммит лидеров стран «двадцатки» состоится в ноябре на Бали, в нем планирует принять участие президент России Владимир Путин. На министерскую встречу 7–8 июля приезжал глава МИДа Сергей Лавров.

Напряженность в отношениях Китая и США из-за проблемы Тайваня обострилась в апреле, когда на остров прибыла делегация из шести американский конгрессменов для встречи с президентом Цай Инвэнь. В ответ на это Пекин объявил об учениях вокруг Тайваня заявил, что подобными действиями США серьезно подрывают политическую основу китайско-американских отношений и еще больше усиливают напряженность в Тайваньском проливе.

Тайвань — остров в Южно-Китайском море, примерно в 100 км от побережья КНР. Территория объявила об отделении от Китая в 1949 году, во время гражданской войны, однако Пекин не признает ее независимость и считает одной из китайских провинций.



США не имеют официальных дипломатических отношений с Тайванем, но в то же время продают ему оружие в рамках закона об отношениях с Тайванем, принятого в 1979 году, который предусматривает поставки оружия стране для самозащиты.



В то же время Вашингтон поддерживает официальные отношения с Китаем, а также дипломатически признает позицию Пекина, согласно которой существует только одно китайское правительство («правило одного Китая»).

В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины на товары из Китая общей стоимостью $50 млрд. Он объяснил такое решение «нечестными методами торговли» Пекина, а позже ввел десятипроцентные пошлины на смартфоны, игрушки и другие товары общего потребления на $300 млрд. После избрания президентом Джо Байдена Вашингтон начал временное смягчение введенных Трампом мер.

Одновременно с этим США также неоднократно вводили санкции против китайских чиновников из-за нарушения прав человека, в том числе уйгуров — нацменьшиства Китая, и компаний, через которые, по версии Вашингтона, оказывалась помощь КНДР, Ирану и Сирии.

После начала военной операции России на Украине США неоднократно угрожали Китаю санкциями, в случае если Пекин будет оказывать военную помощь Москве. Китай не присоединился к западным санкциями против России и выступал за мирное урегулирование ситуации на Украине.