В Белом доме заявили, что Байден говорил с саудовским принцем о Хашкаджи

В Белом Доме настаивают, что президент США Джо Байден обсуждал с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом убийство журналиста The Washington Post Джамаля Хашкаджи в самом начале их встречи. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер, трансляция шла на странице Белого дома в Twitter.

«Президенту задавали этот вопрос, и он прямо на него отвечал. <...> Так что я остановлюсь на том, что сказал президент, когда его совсем недавно прямо спрашивали об этом», — ответила она на просьбу прокомментировать сообщения саудовской стороны о том, что подобного разговора не было.

Байден посещал Саудовскую Аравию в середине июля в рамках турне на Ближний Восток. Там он провел переговоры с наследным принцем, которому, как он сам утверждал, дал понять, что думает об убийстве.

«Что касается убийства Хашкаджи, я поднял этот вопрос в самом начале встречи, четко дав понять, что я думал об этом тогда и что думаю сейчас», — сказал глава США. Тогда же Байден заметил, что возложил на Мухаммеда бен Сальмана ответственность за смерть журналиста.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, который присутствовал на встрече, сказал Fox News, что «не слышал этой конкретной фразы». Байден в ответ на вопрос журналиста позднее ответил, что аль-Джубейр говорит неправду.

Джамаль Хашкаджи был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года. До своей смерти он критиковал власти королевства. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждал, что приказ об убийстве поступил с «самых высоких уровней» саудовского правительства. Мухаммед бен Сальман уже признавал ответственность за смерть журналиста, но утверждал, что Хашкаджи убили без его ведома. Американская разведка считает, что похищение и последующее убийство журналиста одобрил лично кронпринц. В саудовском МИДе это опровергают.