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На Украине арестовали имущество бизнесмена из России на $13,5 млн

На Украине арестовано имущество сети развлекательных заведений и заведений общепита на 400 млн гривен. В Бюро экономбезопасности сочли, что владелец намеревался избежать санкций с помощью фиктивных сделок

На Украине арестовали имущество российского бизнесмена, которое принадлежало ему через офшорные счета и подконтрольных лиц, предприниматель намеревался избежать возможных санкций и изъятия прав собственности с помощью фиктивных сделок, сообщили в украинском Бюро экономической безопасности.

Арестованное имущество оценивается в более чем 400 млн гривен ($13,55 млн), речь идет о сети развлекательных заведений и предприятий общественного питания, которые находятся в разных городах Украины.

«Постановлениями следственного судьи арестована недвижимость: заведение общественного питания, земельные участки, многофункциональный развлекательно-оздоровительный комплекс с заведением общественного питания», — говорится в сообщении.

В Бюро отметили, что на постоянной основе изучают принадлежность предприятий для нахождения «активов России и Белоруссии», затем их передают в украинскому Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). С конца февраля по середину июля ведомство передало изъятые активы (в том числе российские) на 1,5 млрд гривен ($41 млн).

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Фото:verkhovnaradaukrainy / Telegram

Ведомство не уточнило ни имя российского бизнесмена, чье имущество оказалось арестовано, ни название сети развлекательных заведений и общественного питания.

По данным источников «Интерфакс-Украина» и «Обозреватель», речь идет о холдинге Bulldozer Group, руководящим партнером которого является российский ресторатор Александр Орлов. Агентство указывает, что рестораны группы есть в Киеве, Харькове и Одессе: Frou Frou, Not Only Fish, «Желтое море», «Рыба Пила» и Eshak, Queen Odessa, ресторанный комплекс Queen Kyiv и загородный комплекс Queen Country Club,.

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На сайте Bulldozer Group говорится, что компания является одним из ведущих игроков ресторанного сектора на украинском рынке.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

При этом украинские рестораны Bulldozer Group из-за событий на Украине разорвали «любые отношения» с Орловым. Об этом «Стране.ua» в конце апреля сообщил бывший глава PR-службы компании Александр Григоренко. По его словам, все рестораны группы на территории Украины были самостоятельными, их владельцы были гражданами Украины, а Bulldozer Group осуществлял управленческую деятельность этих заведений, чьи помещения находятся в аренде.

Григоренко подчеркнул тогда, что с 25 февраля рестораны в Киеве, Харькове и Одессе занимались приготовлением еды для сотрудников силовых ведомств Украины и мирных граждан. «Наша миссия была — обеспечить едой ВСУ, терроборону, больницы, приюты, а также людей, которые сидели в бомбоубежищах или просто нуждались в ней», — сказал он.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина арест имущества Александр Орлов
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