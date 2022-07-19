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Парламент Британии не стал объявлять вотум недоверия кабинету Джонсона

В поддержку вотума недоверия высказались 238 депутатов Палаты общин, 349 проголосовали против. 358 из 650 мест палаты контролируют консерваторы, которых возглавляет Джонсон. По данным Sky News, политик сам инициировал голосование

Палата общин парламента Великобритании не поддержала вынесение вотума недоверия правительству премьер-министра страны Бориса Джонсона, который подал в отставку 7 июля, пишет газета The Guardian со ссылкой на данные голосования.

Решение объявить вотум поддержали 238 парламентариев, 349 проголосовали против. Большинство мест в палате (358 из 650) контролирует Консервативная партия Великобритании, главой которой является Джонсон.

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По данным источников телеканала Sky News в Лейбористской партии, голосование по вопросу о вотуме потребовал провести сам Джонсон. Ранее запросить аналогичную процедуру пытались представители лейбористов, однако правительство заблокировало их предложение. Представитель кабмина обвинил партию в том, что она пытается «играть в политику».

«Поскольку премьер-министр уже ушел в отставку и идет процесс [выбора] лидера, мы не считаем, что это ценное использование парламентского времени», — добавил он. Лейбористская партия в ответ заявила, что правительство боится голосования и возможного объявления вотума.

Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля после нескольких связанных с ним скандалов. Последний из них касался члена правительства Криса Пинчера, которого обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам. Резонанс вызвали сообщения, что при назначении Пинчера на высокие должности Джонсон знал о начатых против него расследованиях. После них в отставку ушли несколько десятков членов правительства, а затем и сам Джонсон.

Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до избрания нового лидера Консервативной партии. На должность претендуют четыре кандидата: экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденок, экс-министр по международному развитию Пенни Мордонт, глава МИД Британии Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак. Накануне председатель комиссии по иностранным делам палаты общин Великобритании Том Тугендхат, который также претендовал на пост, выбыл из гонки после третьего тура голосования среди консерваторов. Больше всего голосов (115) набрал Сунак.

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