Бывшего главу Wirecard арестовали после пропажи €1,9 млрд

Бывший глава Wirecard Маркус Браун подозревается в завышении доходов компании и искажении данных ее баланса в целях повышения привлекательности для инвесторов и клиентов

Маркус Браун (Фото: Michael Dalder / Reuters)

Ушедший в отставку глава германской финансовой компании Wirecard AG Маркус Браун арестован, сообщает Deutsche Welle (DW) со ссылкой на прокуратуру Мюнхена. В ведомстве пояснили, что Браун подозревается в завышении доходов компании и искажении данных ее баланса в целях повышения привлекательности Wirecard для инвесторов и клиентов. Прокуратура сообщила, что Браун, покинувший свой пост 19 июня, сдался властям в понедельник, 22 июня.

Ранее в этот день компания объявила о том, что €1,9 млрд, которые, как ранее считалось, лежат на ее счетах, на самом деле на них отсутствуют. Агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что Брауна, который является гражданином Австрии, могут взять под стражу.

Агентство Bloomberg отмечает, что суд примет решение о мере пресечения для Брауна 23 июня.

Федеральное ведомство Германии по надзору за финансовым сектором (Bafin) назвало ситуацию «позором», отмечает DW. «Это полная катастрофа. Жаль, что нечто подобное произошло», — цитирует главу Bafin Феликса Хуфельда Bloomberg.