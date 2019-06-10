Reuters сообщил о передаче Форесманом доли в «Ренессанс Капитале» Варнигу

В 2007 году Варниг помог консорциуму, в который входил «РК», получить поддержку в участии в аукционах по активам ЮКОСа в Голландии, говорится в публикации Reuters. Консорциум торги выиграл, но бывшие менеджеры нефтяной компании оспорили их в суде, Верховный суд Голландии постановил, что продажа была незаконной.
В феврале того же года Форесман написал трем топ-менеджерам в «РК», пытаясь убедить согласиться на участие в аукционах активов ЮКОСа, отмечает агентство.
Форесман в комментарии Reuters отрицал, что его действия что-либо нарушали. «Ренессанс Капитал» отказался от комментариев. Варниг отказался комментировать передачу ему доли.
В апреле 2015 года РБК подробно писал об аукционе по продаже голландской Yukos Finance, которая досталась «Промнефтьстрою» за $309 млн. Доля в «Промнефтьстрое» через еще одну компанию принадлежала структуре, подконтрольной головной компании «Ренессанс Групп» — Renaissance Holdings Management Limited, говорилось в статье. Упоминалось в материале и имя Форесмана.
В конце ноября 2018 года Форесман дал показания под присягой в суде Южного округа Нью-Йорка по ходатайству бывшего вице-президента ЮКОСа Дэвида Годфри и Yukos Finance. Свидетель был опрошен на тему российского аукциона по продаже Yukos Finance в 2007 году.
В ходе беседы в суде (стенограмма есть у РБК) Форесман рассказал, что регулярно общается с Маттиасом Варнигом и считает его «наиболее близким знакомым президента Владимира Путина» из всех, кого он знает. По оценке Форесмана, Путина и Варнига «связывают тесные отношения, дружеские отношения».
На вопрос, вознаграждал ли как-то «Ренессанс Капитал» Варнига за работу, Форесман ответил «да». «Насколько я помню, банк вознаградил господина Варнига за тот короткий период работы консультантом или старшим советником», — сказал Форесман, не указав деталей этого вознаграждения.
Форесман также рассказал, что в 2007 году «Ренессанс» был частью консорциума по участию в аукционе по покупке Yukos Finance. По его словам, консорциум состоял из американского гражданина Стивена Линча, фирмы VR Capital и «Ренессанс Капитала». На вопрос, кто владел «Ренессансом» на момент аукциона, Форесман ответил, что компанией владели «исполнительные партнеры, а контролирующим акционером был Стивен Дженнингс». «И были еще более мелкие акционеры», — добавил Форсман.