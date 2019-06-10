Reuters сообщил о передаче Форесманом доли в «Ренессанс Капитале» Варнигу

Агентство, ссылаясь на полученную электронную переписку, пишет о роли американца в этом и других решениях, которые принимал «Ренессанс Капитал», в том числе об участии в аукционах по активам ЮКОСа

Маттиас Варниг (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Банкир из США Роберт Форесман, который сейчас является зампредом инвестиционного банка UBS в Нью-Йорке, во время работы в «Ренессанс Капитале» в 2006–2009 годах передал долю «одному из соратников Владимира Путина» Маттиасу Варнигу, пишет Reuters. В распоряжении агентства оказалась электронная переписка Renaissance Capital за 2007–2011 годы. В статье утверждается, что Варниг получил 40 034 «фантомных акций» (т.е. ему было предоставлено право выкупить указанную долю по заранее согласованной формуле цены).

Сейчас Варниг — управляющий директор Nord Stream AG, управляющей газопроводом «Северный поток».

Переписку, которую изучило агентство, вели между собой топ-менеджеры «Ренессанс Капитала», а также представители компании с клиентами и бизнес-партнерами. Она относится к периоду до 2012 года, когда компания перешла в собственность ОНЭКСИМа.

Доля была передана Варнигу за «нулевое вознаграждение», говорится в материале.

Форесман также помогал Варнигу ориентироваться во внешнеполитических кругах в Вашингтоне во времена правления Джорджа Буша и Барака Обамы.