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Reuters сообщил о передаче Форесманом доли в «Ренессанс Капитале» Варнигу
Агентство, ссылаясь на полученную электронную переписку, пишет о роли американца в этом и других решениях, которые принимал «Ренессанс Капитал», в том числе об участии в аукционах по активам ЮКОСа
Маттиас Варниг (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Банкир из США Роберт Форесман, который сейчас является зампредом инвестиционного банка UBS в Нью-Йорке, во время работы в «Ренессанс Капитале» в 2006–2009 годах передал долю «одному из соратников Владимира Путина» Маттиасу Варнигу, пишет Reuters. В распоряжении агентства оказалась электронная переписка Renaissance Capital за 2007–2011 годы. В статье утверждается, что Варниг получил 40 034 «фантомных акций» (т.е. ему было предоставлено право выкупить указанную долю по заранее согласованной формуле цены).

Сейчас Варниг — управляющий директор Nord Stream AG, управляющей газопроводом «Северный поток».

Переписку, которую изучило агентство, вели между собой топ-менеджеры «Ренессанс Капитала», а также представители компании с клиентами и бизнес-партнерами. Она относится к периоду до 2012 года, когда компания перешла в собственность ОНЭКСИМа.

Доля была передана Варнигу за «нулевое вознаграждение», говорится в материале.

Форесман также помогал Варнигу ориентироваться во внешнеполитических кругах в Вашингтоне во времена правления Джорджа Буша и Барака Обамы.

В 2007 году Варниг помог консорциуму, в который входил «РК», получить поддержку в участии в аукционах по активам ЮКОСа в Голландии, говорится в публикации Reuters. Консорциум торги выиграл, но бывшие менеджеры нефтяной компании оспорили их в суде, Верховный суд Голландии постановил, что продажа была незаконной.

В феврале того же года Форесман написал трем топ-менеджерам в «РК», пытаясь убедить согласиться на участие в аукционах активов ЮКОСа, отмечает агентство.

Форесман в комментарии Reuters отрицал, что его действия что-либо нарушали. «Ренессанс Капитал» отказался от комментариев. Варниг отказался комментировать передачу ему доли.

В апреле 2015 года РБК подробно писал об аукционе по продаже голландской Yukos Finance, которая досталась «Промнефтьстрою» за $309 млн. Доля в «Промнефтьстрое» через еще одну компанию принадлежала структуре, подконтрольной головной компании «Ренессанс Групп» — Renaissance Holdings Management Limited, говорилось в статье. Упоминалось в материале и имя Форесмана.

В конце ноября 2018 года Форесман дал показания под присягой в суде Южного округа Нью-Йорка по ходатайству бывшего вице-президента ЮКОСа Дэвида Годфри и Yukos Finance. Свидетель был опрошен на тему российского аукциона по продаже Yukos Finance в 2007 году.

В ходе беседы в суде (стенограмма есть у РБК) Форесман рассказал, что регулярно общается с Маттиасом Варнигом и считает его «наиболее близким знакомым президента Владимира Путина» из всех, кого он знает. По оценке Форесмана, Путина и Варнига «связывают тесные отношения, дружеские отношения».

На вопрос, вознаграждал ли как-то «Ренессанс Капитал» Варнига за работу, Форесман ответил «да». «Насколько я помню, банк вознаградил господина Варнига за тот короткий период работы консультантом или старшим советником», — сказал Форесман, не указав деталей этого вознаграждения.

Форесман также рассказал, что в 2007 году «Ренессанс» был частью консорциума по участию в аукционе по покупке Yukos Finance. По его словам, консорциум состоял из американского гражданина Стивена Линча, фирмы VR Capital и «Ренессанс Капитала». На вопрос, кто владел «Ренессансом» на момент аукциона, Форесман ответил, что компанией владели «исполнительные партнеры, а контролирующим акционером был Стивен Дженнингс». «И были еще более мелкие акционеры», — добавил Форсман.

Авторы: Андрей Гатинский, Иван Ткачёв
Теги: Маттиас Варниг, «Ренессанс Капитал»
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