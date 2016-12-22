Суд в Германии допустил выдачу Пучдемона Испании из-за растраты средств

Верховный суд Шлезвиг-Гольштейна допустил выдачу Испании экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона по обвинению в растрате государственных средств, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
При этом экстрадицию по обвинению в подстрекательству к бунту суд посчитал невозможной.
В конце мая Высший суд Шлезвиг-Гольштейна отказался арестовать Пучдемона в ответ на запрос прокуратуры. Таким образом было подтверждено прошлое решение суда, согласно которому Пучдемон остается на свободе и должен еженедельно появляться в полиции.
Прокуратура направила в суд запрос на арест лидера каталонского движения за независимость после получения дополнительных сведений от властей Испании, в том числе видеозаписи столкновений каталонцев с полицией. В прокуратуре заметили, что характер протестов делает обоснованной экстрадицию политика по обвинению в подстрекательстве к бунту.
Пучдемона отпустили из немецкой тюрьмы 6 апреля, когда за него внесли залог в €75 тыс. За решеткой он провел около двух недель. Тогда же суд отказался экстрадировать его по обвинению в подстрекательство к бунту. Политик был арестован весной в Германии.
В Испании Пучдемона обвиняют в подстрекательстве к бунту и в растрате бюджетных средств.
Пучдемон был организатором референдума о независимости Каталонии в октябре 2017 года. Тогда 90% каталонцев выступили за отделение от Испании, явка составила 43%. Власти Испании назвали результаты референдума незаконными и ввели в регионе прямое управление Мадрида, после чего Пучдемон и часть его соратников покинули страну.