Суд в Германии допустил выдачу Пучдемона Испании из-за растраты средств

Бывшего главу Каталонии Карлеса Пучдемона могут выдать Испании по обвинению в растрате государственных средств. Такое решение принял Верховный суд Шлезвиг-Гольштейна

Карлес Пучдемон (Фото: Carsten Rehder / DPA / AP)

Верховный суд Шлезвиг-Гольштейна допустил выдачу Испании экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона по обвинению в растрате государственных средств, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

При этом экстрадицию по обвинению в подстрекательству к бунту суд посчитал невозможной.

В конце мая Высший суд Шлезвиг-Гольштейна ​отказался арестовать Пучдемона в ответ на запрос прокуратуры. Таким образом было подтверждено прошлое решение суда, согласно которому Пучдемон остается на свободе и должен еженедельно появляться в полиции.

Прокуратура направила в суд запрос на арест лидера каталонского движения за независимость после получения дополнительных сведений от властей Испании, в том числе видеозаписи столкновений каталонцев с полицией. В прокуратуре заметили, что характер протестов делает обоснованной экстрадицию политика по обвинению в подстрекательстве к бунту.

Пучдемона отпустили из немецкой тюрьмы 6 апреля, когда за него внесли залог в ​€75 тыс. За решеткой он провел около двух недель. Тогда же суд отказался экстрадировать его по обвинению в подстрекательство к бунту. Политик был арестован весной в Германии.

В Испании Пучдемона обвиняют в подстрекательстве к бунту и в растрате бюджетных средств.

Пучдемон был организатором референдума о независимости Каталонии в октябре 2017 года. Тогда 90% каталонцев выступили за отделение от Испании, явка составила 43%. Власти Испании назвали результаты референдума незаконными и ввели в регионе прямое управление Мадрида, после чего Пучдемон и часть его соратников покинули страну.