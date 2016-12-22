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Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» испытали на наземных и морских целях
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Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» испытали на наземных и морских целях
Политика, 09:19
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Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» испытали на наземных и морских целях
В первой декаде июля экипажи дальней авиации поразили новыми гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» наземные и морские цели, сообщил замглавкома ВКС России Сергей Дронов. Первый учебно-боевой пуск ракеты состоялся в середине марта
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

Военные в начале июля провели учение по поражению гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» наземных и морских целей. Об этом заявил замглавкома Воздушно-космических сил (ВКС) России Сергей Дронов, сообщает «Интерфакс».

По его словам, в учениях были задействованы дальние бомбардировщики Ту-22М3. «В ходе учения детально проработаны вопросы планирования, подготовки и совместного применения авиационных ракетных комплексов «Кинжал» и дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3, а также истребительного авиационного прикрытия действий авиационных ударных групп», — сказал Дронов. Он добавил, что летчики выполнили поставленные учебно-боевые задачи «с высоким качеством и в установленные сроки, летный состав получил необходимые навыки совместных практических действий».

Видео: ren.tv

Дронов напомнил, что «Кинжалы» с декабря 2017 года стоят на дежурстве у войск Южного военного округа. «Летный и инженерно-технический состав эскадрильи успешно осваивает новую авиационную технику и вооружение, совершенствует навыки в подготовке и выполнении учебно-боевых задач, в том числе с проведением практических пусков», — подчеркнул замглавкома. За это время экипажи провели более 350 полетов, из них 70 прошли с дозаправкой самолетов в воздухе. Также над акваторией Каспийского моря проводят дежурство истребители-перехватчики МиГ-31, вооруженные «Кинжалами».

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О новой ракете впервые сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта. По словам главы государства, «Кинжал» может достигнуть цели «за считаные минуты», скорость полета снаряда в 10 раз превышает скорость звука, дальность полета — 2 тыс. км. Также ракету можно оснастить ядерной боеголовкой. В середине марта Минобороны отчиталось об успешном учебно-боевом пуске новой ракеты.

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В начале июля источники «РИА Новости» и ТАСС сообщали, что «Кинжалы» испытают на дальнем бомбардировщике Ту-22М3. По информации источника телеканала CNBC, к середине июля российские военные провели три успешных испытания, ракета должна быть готова к боевому применению к 2020 году.

Автор: Григорий Дубов.
Теги: гиперзвуковая ракета , ВКС России , Минобороны
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