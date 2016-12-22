СМИ сообщили об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты «Кинжал»

Россия успешно испытала новые свои гиперзвуковые ракет «Кинжал». Об этом сообщили источники, знакомые с докладами американской разведки, передает телеканал CNBC.



По словам собеседников агентства, всего были проведены три испытания. Последнее испытание было успешно проведено в июле. Тогда ракета поразила цель на расстоянии 804 км. Всего гиперзвуковая ракета была протестирована 12 раз на истребителях Миг-31. Источники телеканала отметили, что на данный момент в России ведется работа по адаптации ракеты к стратегическому российскому бомбардировщику. Собеседники отметили, что, вероятно, ракета «Кинжал» будет готова к боевому применению к 2020 году.



В июле источники ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщили, что несколько гиперзвуковых ракет «Кинжал» испытают на бомбардировщике Ту-22М3. Однако собеседник агентства не сообщил, когда именно будут проведены испытания.

Впервые об этой гиперзвуковой ракете рассказал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 1 марта. По словам российского лидера, «Кинжал» способна достигнуть точки сброса «за считанные минуты», а скорость ее полета в 10 раз превышает скорость звука. Кроме того, ракета способна маневрировать во время полета, чтобы обойти существующие и перспективные системы противоракетной и противовоздушной обороны. Дальность полета «Кинжала» составляет 2 тыс. км, а также она способна нести ядерный заряд.

Как рассказал заместитель министра обороны Юрий Борисов рассказал, что ракета «Кинжал» была создана на базе самолета МиГ-31, который разгоняться в воздухе «до определенных скоростей, и ракета начинает дальше уже свое автономное движение». В марте российские военные осуществили учебно-боевой пуск «Кинжала», в ходе которого были подтверждены ее тактико-технические характеристики, сообщили в российском Министерстве обороны.