Путин и Си Цзиньпин обсудили «шероховатости» среди участников G7

Во время разговора Путина и Си Цзиньпина «было проброшено», что для Зеленского саммит G7 стал не самым удачным. Российский и китайский лидеры обсудили «шероховатости» на встрече участников объединения

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин провели телефонные переговоры, во время которых обсудили «шероховатости» во взаимоотношениях участников саммита G7. Об этом журналистам заявил помощник российского президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«И было, кстати, проброшено, что для Зеленского это был отнюдь не самый удачный выезд за границу», — заявил Ушаков.

Стороны также обсудили взаимоотношения стран после подведения итогов саммита.

После встречи президент США Дональд Трамп отказался подписать проект заявления «Большой семерки» по Израилю и Ирану, писал Reuters.

Президент Украины Владимир Зеленский, который был приглашен на саммит, также сократил программу своего визита.