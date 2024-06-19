В Азове разгерметизировался горящий нефтяной резервуар

Один из нефтяных резервуаров разгерметизировался на нефтебазе в Азове, где вторые сутки тушат пожар, возникший в результате атаки дрона, сообщил губернатор Ростовской области Голубев. Ранее он исключал угрозу для местных жителей

Фото: МЧС России

На нефтебазе в Азове в Ростовской области, где вторые сутки не удается потушить пожар, возникший в результате атаки дрона, произошла разгерметизация резервуара с нефтепродуктами, сообщил губернатор Василий Голубев.

«Ликвидировать возгорание до сих пор не получается. В 16:40 произошла разгерметизация второго резервуара. Специалисты МЧС продолжают работу по тушению пожара», — написал глава региона в телеграм-канале.

Голубев около 4 часов утра 18 июня сообщил, что в Азове после атаки дрона загорелись резервуары с нефтепродуктами. МЧС тогда оценило площадь пожара в 5 тыс. куб. м. Пострадавших не было. Губернатор исключил риски распространения огня и угрозу для местных жителей.

К тушению пожара привлекли более 200 специалистов, 39 единиц техники и пожарный поезд. Утром 19 июня пожар удалось локализовать на площади 3,2 тыс. кв. м.