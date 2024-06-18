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Военная операция на Украине ,  
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Власти исключили угрозу для жителей из-за пожара в Азове

Голубев: угрозы для жителей из-за пожара в Азове нет
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Военная операция на Украине

Рисков распространения пожара в Азове, где из-за атаки дрона загорелись нефтяные резервуары, а также угроз для жителей нет, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава региона отметил, что Роспотребнадзор не обнаружил превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Пожар продолжают тушить 208 человек, 39 единиц техники, а также пожарный поезд.

В ростовском Азове из-за атаки дрона загорелись нефтяные резервуары
Политика

Об атаке на Азов Голубев сообщил рано утром. Местные жители сообщили порталу 161.ru о пяти взрывах в центре города. МЧС позднее уточнило, что огонь охватил 5 тыс. куб. м. Изначально в тушении участвовали 73 человека. Данных о пострадавших нет.

Ростовская область неоднократно попадала под атаки со стороны Украины. В частности, ночью 14 июня силы ПВО сбили над регионом 70 дронов.

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Теги
Ростовская область Василий Голубев беспилотники

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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