Голубев: угрозы для жителей из-за пожара в Азове нет

Власти исключили угрозу для жителей из-за пожара в Азове

Рисков распространения пожара в Азове, где из-за атаки дрона загорелись нефтяные резервуары, а также угроз для жителей нет, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава региона отметил, что Роспотребнадзор не обнаружил превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Пожар продолжают тушить 208 человек, 39 единиц техники, а также пожарный поезд.

Об атаке на Азов Голубев сообщил рано утром. Местные жители сообщили порталу 161.ru о пяти взрывах в центре города. МЧС позднее уточнило, что огонь охватил 5 тыс. куб. м. Изначально в тушении участвовали 73 человека. Данных о пострадавших нет.

Ростовская область неоднократно попадала под атаки со стороны Украины. В частности, ночью 14 июня силы ПВО сбили над регионом 70 дронов.