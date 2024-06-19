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Военная операция на Украине ,  
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Возгорание нефтяных резервуаров в Азове локализовали на 3 тыс. кв. м.

МЧС сообщило о локализации возгорания нефтяных резервуаров в Ростовской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Сотрудники МЧС локализовали пожар, охвативший резервуары с нефтепродуктами в Азове Ростовской области, на площади 3,2 тыс. кв. м, сообщила ТАСС пресс-служба ведомства.

«В 05:30 мск пожар в Ростовской области локализован на 3 200 кв. м», — говорится в сообщении.

Возгорание нефтяных резервуаров в Азове локализовали на 3 тыс. кв. м.
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Около 4 часов утра 18 июня губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что в Азове после атаки дрона загорелись резервуары с нефтепродуктами. МЧС тогда оценило площадь пожара в 5 тыс. куб. м.

Местные жители рассказывали, что перед возгоранием слышали около пяти взрывов, писала Baza. Телеграм-канал «Это Ростов Новости» также со ссылкой на местных жителей утверждал, что горит завод по производству метанола в районе порта.

Пострадавших не было. В тушении возгорания задействованы 73 специалиста и 21 единица техники, а также пожарный поезд. Власти исключили риски распространения огня и угрозу для местных жителей.

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Ростовская область Азов Пожар нефтебаза МЧС

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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