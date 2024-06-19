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Военная операция на Украине ,  
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Фигурантам дела об убийстве Моторолы дали вплоть до пожизненного

Сюжет
Военная операция на Украине
Василий Чурилов, Артем Ена и Александр Погорелов (слева направо на втором плане)
Василий Чурилов, Артем Ена и Александр Погорелов (слева направо на втором плане) (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Фигуранты дела о покушении на главу ДНР Александра Захарченко в 2018 году и убийстве в 2016 году командира подразделения ДНР «Спарта» Арсена Павлова (Моторола) получили сроки от 12 лет колонии до пожизненного.

Суд приговорил Александра Погорелова к пожизненному лишению свободы, Александра Тимошенко — к 12 годам, Василия Чурилова — к 13 годам, Артема Ена — к 17 годам колонии строгого режима.

Василий Чурилов и Александр Погорелов (слева направо)
Артем Ена
Александр Тимошенко
Василий Чурилов и Александр Погорелов (слева направо)
Артем Ена
Александр Тимошенко
Василий Чурилов и Александр Погорелов (слева направо)
(Фото: Эрик Романенко / ТАСС)
Артем Ена
(Фото: Эрик Романенко / ТАСС)
Александр Тимошенко
(Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Основным фигурантом дела является Погорелов, Южный окружной военный суд удовлетворил ходатайство гособвинителя. Для Тимошенко запрашивали 24 года, для Ене — 28 лет, а для Чурилова — 29 лет колонии строгого режима.

Следователи считают, что с июля 2014 года Погорелов состоял в агентурной сети сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и передавал украинским спецслужбам данные о местах расположения военной техники Народного ополчения ДНР.

В сборе сведений участвовал также знакомый Погорелова Тимошенко, который передавал информацию об огневых позициях Вооруженных сил ДНР в виде карт-схем.

По версии следствия, в начале 2016 года Погорелов и Тимошенко согласились убить Моторолу. Для этого они привлекли Чурилова, занимавшегося сбором данных о передвижениях Павлова. Артем Ена, по мнению следователей, собирал информацию о расположении комнат ресторанно-гостиничного комплекса «Надежда», в котором временно проживал Моторола.

Материал дополняется.

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Теги
Моторола ДНР Александр Захарченко пожизненное заключение СБУ заказное убийство

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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