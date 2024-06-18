 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Общество ,  
0 

Обвиняемым в убийстве «Моторолы» запросили от 24 лет до пожизненного

Прокурор запросил от 24 лет до пожизненного обвиняемым в убийстве «Моторолы»
Арсен Павлов («Моторола») был подорван в лифте в Донецке в октябре 2016 года. Путин присвоил ему орден Мужества посмертно. По его делу были задержаны четверо человек, прокурор запросил им от 24 лет до пожизненного

Гособвинение запросило от 24 лет колонии до пожизненного лишения свободы фигурантам дела об убийстве командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (позывной «Моторола») и покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко, сообщили РБК в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Обвиняемому Александру Погорелову гособвинитель запросил пожизненный срок, Василию Чурилову — 29 лет, Артему Ене —28 лет, Александру Тимошенко —24 года с отбыванием в колонии строгого режима.

Василий Чурилов и Александр Погорелов (слева направо)
Артем Ена
Александр Тимошенко
Василий Чурилов и Александр Погорелов (слева направо)
Артем Ена
Александр Тимошенко
Василий Чурилов и Александр Погорелов (слева направо)
(Фото: Эрик Романенко / ТАСС)
Артем Ена
(Фото: Эрик Романенко / ТАСС)
Александр Тимошенко
(Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

По версии следствия, с июля 2014 года Погорелов состоял в агентурной сети сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и сообщал украинским спецслужбам места расположения военной техники Народного ополчения ДНР. В сборе сведений участвовал также знакомый Погорелова Тимошенко, который передавал информацию об огневых позициях ВС ДНР в виде карт-схем.

Как считает следствие, в начале июня 2016 года Погорелов и Тимошенко согласились выступить исполнителями убийства Павлова, для чего привлекли Чурилова, который занимался сбором данных о передвижениях будущей жертвы. Артем Ена, по данным следствия, собирал информацию о расположении комнат ресторанно-гостиничного комплекса «Надежда», в котором временно проживали военнослужащие.

Кроме этого, следствие полагает, что в августе 2017 года Погорелов поместил взрывчатку в туалете ресторана «Пушкин» в Донецке, намереваясь убить главу ДНР, однако взрыв в итоге удалось предотвратить.

Путин посмертно присвоил звание Героя России комиссару «Молодой гвардии»
Политика
Виктор Третьякевич

Арсен Павлов — первый командир батальона «Спарта», сформированного в Донецке на базе пулеметно-противотанкового взвода в августе 2014 года. На Украине Павлов обвинялся в нарушении законов или обычаев войны (ст. 438 УК). Он был убит 16 октября 2016 года в Донецке — взрывное устройство сработало в лифте многоэтажки, в которой жил командир.

Александр Захарченко — один из лидеров протестного движения в Донбассе в 2014 году, командовал подразделением ополчения ДНР. В августе 2014 года занял пост председателя Совета министров ДНР, одержал победу на выборах главы республики 2 ноября 2014 года. Он погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Знакомая первого главы ДНР рассказывала РБК, что в заведении он проводил неформальные встречи, обедал и ужинал. Захарченко умер в больнице, куда его доставили с ранением. Погиб и его телохранитель, ранения получили еще 12 человек.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Елена Степанова Елена Степанова
Александр Захарченко пожизненное заключение суд СБУ заказное убийство

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
На восстановленной Саур-Могиле в Донбассе открыли памятник Мотороле
Политика
Путин посмертно наградил Моторолу орденом Мужества
Политика
Глава ДНР заявил о задержании причастных к гибели Моторолы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 93,3 (-2,09) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 87,04 (-2,01) Инвестиции, 17:26
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:28
МИД Швеции вызвал посла России из-за инцидента с боевым самолетом Политика, 18:28
Сборные Грузии и Турции объявили составы на матч Евро-2024 Спорт, 18:24
Мишустин назвал способы увеличить срок жизни до 81 года через 12 лет Общество, 18:18
Часть Шебекино осталась без света после обстрела Политика, 18:13
Инвестиции в недвижимость России установили рекорд Недвижимость, 18:10
Военная операция на Украине. Карта Политика, 18:08
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Умерла вдова Эльдара Рязанова Общество, 18:08
Путин назвал своих любимых композиторов Политика, 18:04
Фанаты Грузии и Турции подрались перед матчем. Что происходит на Евро Спорт, 18:04
В ГД предложили ввести уголовную ответственность за «резиновые» квартиры Недвижимость, 18:01
Почему на Западе опасаются последствий визита Путина в КНДР Политика, 18:01
Цена нефти Brent превысила $85 за баррель впервые с 29 мая Инвестиции, 17:55
Украинcкая шпажистка отказалась жать руку выступающей за Грузию россиянке Спорт, 17:53