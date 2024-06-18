Прокурор запросил от 24 лет до пожизненного обвиняемым в убийстве «Моторолы»

Обвиняемым в убийстве «Моторолы» запросили от 24 лет до пожизненного

Арсен Павлов («Моторола») был подорван в лифте в Донецке в октябре 2016 года. Путин присвоил ему орден Мужества посмертно. По его делу были задержаны четверо человек, прокурор запросил им от 24 лет до пожизненного

Гособвинение запросило от 24 лет колонии до пожизненного лишения свободы фигурантам дела об убийстве командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (позывной «Моторола») и покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко, сообщили РБК в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Обвиняемому Александру Погорелову гособвинитель запросил пожизненный срок, Василию Чурилову — 29 лет, Артему Ене —28 лет, Александру Тимошенко —24 года с отбыванием в колонии строгого режима.

Василий Чурилов и Александр Погорелов (слева направо) (Фото: Эрик Романенко / ТАСС) Артем Ена (Фото: Эрик Романенко / ТАСС) Александр Тимошенко (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

По версии следствия, с июля 2014 года Погорелов состоял в агентурной сети сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) и сообщал украинским спецслужбам места расположения военной техники Народного ополчения ДНР. В сборе сведений участвовал также знакомый Погорелова Тимошенко, который передавал информацию об огневых позициях ВС ДНР в виде карт-схем.

Как считает следствие, в начале июня 2016 года Погорелов и Тимошенко согласились выступить исполнителями убийства Павлова, для чего привлекли Чурилова, который занимался сбором данных о передвижениях будущей жертвы. Артем Ена, по данным следствия, собирал информацию о расположении комнат ресторанно-гостиничного комплекса «Надежда», в котором временно проживали военнослужащие.

Кроме этого, следствие полагает, что в августе 2017 года Погорелов поместил взрывчатку в туалете ресторана «Пушкин» в Донецке, намереваясь убить главу ДНР, однако взрыв в итоге удалось предотвратить.