Суд ЕС отклонил иск Игоря Ротенберга по санкциям

Ротенберг в ноябре 2022 года подал иск, оспаривавший правомерность введения против него санкций. Бизнесмен попал под санкции Евросоюза в сентябре того же года

Игорь Ротенберг (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Суд ЕС в Люксембурге отклонил иск российского бизнесмена Игоря Ротенберга (Forbes оценивает его состояние в $1,5 млрд), оспаривавшего правомерность введения против него санкций и требовавшего их отмены, следует из данных суда.

Иск был подан 25 ноября 2022 года. В нем миллиардер среди доводов приводил «явную ошибку в оценке» оснований для внесения его в санкционный список, нарушение принципов доказывания, критериев для включения в список, а также его прав «эффективную судебную защиту».

РБК направил запрос представителю бизнесмена.

Ротенберг попал под санкции ЕС в сентябре 2022 года. Он также находится под санкциями США, Великобритании.

Игорь Ротенберг — старший сын Аркадия Ротенберга (против него также введены санкции ЕС и США). В декабре 2023 года Ротенберг продал свою долю в компании «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС) — операторе системы «Платон» по сбору платы с большегрузных автомобилей. До этого Ротенберг владел 78,8% в компании «Газпром бурение». Ему принадлежит доля в ТРЦ «Авиапарк» в Москве.