Суд ЕС отклонил иск Игоря Ротенберга по санкциям
Суд ЕС в Люксембурге отклонил иск российского бизнесмена Игоря Ротенберга (Forbes оценивает его состояние в $1,5 млрд), оспаривавшего правомерность введения против него санкций и требовавшего их отмены, следует из данных суда.
Иск был подан 25 ноября 2022 года. В нем миллиардер среди доводов приводил «явную ошибку в оценке» оснований для внесения его в санкционный список, нарушение принципов доказывания, критериев для включения в список, а также его прав «эффективную судебную защиту».
РБК направил запрос представителю бизнесмена.
Ротенберг попал под санкции ЕС в сентябре 2022 года. Он также находится под санкциями США, Великобритании.
Игорь Ротенберг — старший сын Аркадия Ротенберга (против него также введены санкции ЕС и США). В декабре 2023 года Ротенберг продал свою долю в компании «РТ-Инвест Транспортные системы» (РТИТС) — операторе системы «Платон» по сбору платы с большегрузных автомобилей. До этого Ротенберг владел 78,8% в компании «Газпром бурение». Ему принадлежит доля в ТРЦ «Авиапарк» в Москве.
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