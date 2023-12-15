Игорь Ротенберг продал долю в операторе «Платона»

Игорь Ротенберг, владевший 23,5% оператора системы взимания платы с проезда большегрузов по автотрассам «Платон», выходит из капитала компании. Свою долю он планирует продать другому ее акционеру и гендиректору Антону Замкову

Игорь Ротенберг (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

Бизнесмен Игорь Ротенберг полностью продал свою долю в компании — операторе взимания платы за проезд большегрузов по федеральным трассам «Платон». Об этом РБК рассказали источник в операторе («РТ-Инвест Транспортные системы», РТИТС) и источник, близкий к одной из сторон сделки. Как утверждает еще один источник, знакомый с деталями сделки, «она находится в стадии завершения».

Игорь Ротенберг стал владельцем 50% РТИТС в 2015 году, затем постепенно снижал свой пакет. На момент последней сделки ему принадлежало 23,5% акций компании. Ее он продал другому акционеру компании-оператора Антону Замкову, который является также гендиректором РТИТС. Топ-менеджер уже приобретал у Ротенберга 7,5% в капитале РТИТС в 2018 году, напомнили источники. Причина продажи пакета Ротенберга — «реализация плана по выходу из актива», добавил один из собеседников РБК.

После сделки распределение между акционерами выглядит следующим образом: у Замкова 31% акций РТИТС, у Андрея Шипелова — 19%. Крупнейшим пакетом по-прежнему владеет «РТ-Инвест» (50%), входящий в периметр госкорпорации «Ростех» (корпорация получила 25,01% акций «РТ-Инвеста» в 2012 году, а в 2017 году еще 39,99% выкупил бывший заместитель гендиректора «Ростеха» Сергей Скворцов).

В компании РТИТС и представитель Ротенберга от комментариев отказались. В «РТ-Инвест» не ответили на запрос РБК на момент публикации.

Что такое «Платон» «Платон» — это название системы сбора платы с грузовиков массой более 12 тонн за проезд по федеральным дорогам. Система была запущена в ноябре 2015 года, тариф регулируется государством и подлежит ежегодной индексации по уровню инфляции. С 1 февраля 2024 года тариф «Платона» может быть проиндексирован до 2,99 руб., сообщал Росавтодор летом. В ведомстве отмечали, что прогноз может и скорректироваться после публикации Росстатом индекса потребительских цен за 2023 год. Точный размер платы будет указан с 10 по 20 января 2024 года. Тогда же отмечалось, что в «Платоне» зарегистрировано свыше 794 тыс. грузоперевозчиков и более 1,79 млн большегрузов. За весь период работы системы в дорожный фонд поступило более 238 млрд руб. Только по итогам 2022 года в фонд поступило 39,7 млрд руб., включая штрафы с грузоперевозчиков-нарушителей. Сейчас он составляет 2,84 руб. за 1 км. Сборы от оплаты поступают в федеральный дорожный фонд и направляются на капитальный ремонт дорог.

Различные бизнес-объединения в разные годы неоднократно просили ввести мораторий на индексацию тарифов или вовсе временно отменить сборы по «Платону» во время кризисных периодов. Но власти на это не шли.

Так, в коронавирусный кризис в 2020 году приостановить «Платон» просила Ассоциация международных автомобильных перевозчиков (АСМАП). Но возглавлявший тогда Минтранс, а ныне Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) Евгений Дитрих отмечал, что эти сборы, как и транспортный налог, некритичны для перевозчиков.

В 2022 году приостановку сборов на полгода обсуждали уже в кабмине и даже включили эту меру на одном из этапов в план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций, писали «Ведомости». На этот раз отмену сборов не поддержали в Счетной палате и думском комитете по бюджету и налогам. В палате подсчитали, что средний размер платы на один большегруз в год составляет чуть больше 21,3 тыс. руб., «что не может рассматриваться как серьезный фактор увеличения издержек транспортных компаний, в том числе продуктов питания».

Летом прошлого года к первому вице-премьеру Андрею Белоусову обращались сразу несколько объединений — АСМАП, Национальный союз экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Российский автотранспортный союз, Национальная мясная ассоциации, Союз производителей соков, воды и напитков, Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»), Ассоциация компаний интернет-торговли, Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз», Российский зерновой союз и НП «Русбренд». Они вновь просили заморозить ежегодное повышение тарифов. Меру вновь не согласовал Минтранс, который оценил объем выпадающих доходов бюджета в случае ее реализации в 7 млрд руб. Несмотря на то что инициативу поддержали в Минпромторге и Минсельхозе, развития она не получила.