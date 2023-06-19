Минюст сообщил о невозможности признать Ельцин-центр иноагентом

Об этом ведомство сказало в ответ на обращение депутата Андрея Альшевских. Ответ ведомства датирован еще 14 октября 2022 года, но Альшевских опубликовал его только сейчас. Минюст на днях сообщал о «глубокой проверке» центра

Екатеринбург, Россия (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Минюст России в ответ на обращение депутата Госдумы Андрея Альшевских («Единая Россия») заявил, что признание Ельцин-центра иностранным агентом невозможно. Ответ ведомства датирован еще 14 октября 2022 года, однако единоросс опубликовал его в телеграм-канале только сейчас. Само обращение депутата было отправлено 26 сентября прошлого года.

В министерстве пояснили, что Ельцин-центр создан и работает на основании закона № 68-ФЗ «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий» «в соответствии с которым Минюст не может проводить проверки этого учреждения.

«Проведение проверочных мероприятий в отношении центра, равно как признание центра некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, в настоящее время не представляется возможным», — говорится в ответе.

Ведомство ссылается на пункт 5 статьи 2 закона № 68-ФЗ 2008 года, в соответствии с которым на центр не распространяются положения пунктов 3, 5, 7, 10 и 14 статьи 32 закона № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Речь идет об обязанности НКО ежегодно отчитываться о своей деятельности, расходовании средств и использовании иного имущества, в том числе от иностранных источников.

Депутат напомнил, что, согласно законодательству, руководство Ельцин-центра не обязано сдавать отчетность, обосновывать свои расходы, в том числе иностранные поступления, использование имущества.

Он предложил переписать закон и лишить центр привилегий. «И только после… уполномоченный орган сможет провести полный аудит организации со всеми вытекающими последствиями», — написал единоросс.

Ельцин-центр занимается сохранением, изучением и осмыслением исторического наследия Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 90-х. В попечительский совет входят глава администрации президента Антон Вайно, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, вдова первого президента Наина Ельцина и др. Финансирование центра предусмотрено как из бюджета, так и от пожертвований и дохода от его деятельности.

15 июня замглавы Минюста Олег Свириденко в ответ на вопрос Альшевских о возможности «раз и навсегда прекратить все эти споры» о том, подпадает ли Ельцин-центр под статус иноагента или нет, на заседании в Госдуме заявил, что идет «глубокая проверка» центра. В то же время, Минюст еще осенью объяснял, что Ельцин-центр создали как «центр исторического наследия» первого президента Бориса Ельцина, поэтому по закону ведомство не контролирует его деятельность и не проводит проверок в отношении него.

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В Ельцин-центре сообщили, что «спокойно отнеслись» к информации о начале проверки, указав, что отчетность организации «абсолютно прозрачна и публикуется на сайте». Центр также отчитывается перед попечительским советом. «Мы уверены, что проверка Минюста подтвердит: никаких оснований для объявления Ельцин-центра иностранным агентом нет и быть не может», — сказали там.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Минюста «нормальными» в рамках полномочий ведомства. До этого в Кремле признавали, что некоторые эпизоды, связанные с работой Ельцин-центра, «действительно вызывали широкие споры, широкие дискуссии в общественности», и предлагали в дальнейшем «руководствоваться строго законом каждый раз, когда кого-то объявляют иноагентом».

Директор центра Александр Дроздов говорил, что здание, в котором он расположен, находится в госсобственности, но организация оплачивает коммунальные услуги и несет другие издержки для деятельности музея на 210 млн в год.

Летом прошлого года замглавы Заксобрания Свердловской области, депутат от КПРФ Александр Ивачев спросил главу региона Евгения Куйвашева об отношении к предложению партии разорвать договор о безвозмездной аренде здания, где расположен Ельцин-центр, или вовсе закрыть его. Куйвашев в ответ также напомнил, что организация была создана в соответствии с законом о защите исторического наследия российских президентов. По его словам, экономить бюджетные деньги на его содержание помогают мероприятия, которые там проводятся.