Times узнала о подготовке в Польше Хищника и Деда для свержения Лукашенко

Лукашенко ранее обвинял Запад в подготовке силового сценария смены власти в его стране. Times пишет, что сотни белорусов в Польше проходят обучение для «борьбы против режима» на родине

Александр Лукашенко (Фото: Илья Питалев / ТАСС)

Граждане Белоруссии, которые были вынуждены покинуть страну и в будущем хотят вернуться в республику, чтобы «бороться против режима», проходят в Польше боевую подготовку, сообщает The Times. Речь идет о сотнях людей, пишет издание.

Тренировки в Познани организовали члены организации BYPOL, созданной уволившимися после протестов 2020 года белорусскими силовиками (суд в Белоруссии признал ее экстремистской). По словам руководителя организации Александра Азарова, некоторые группы обучаются уже несколько месяцев.

«Мы попробовали пойти мирным путем. [Но] государство никогда не обретало свою свободу без крови», — сказал газете один из белорусов под позывным Дед, 60-летний электрик. «Моя дочь не знает, что я здесь. Я сказала ей, что еду играть в пейнтбол. [Но на самом деле] я приехала сюда <...> чтобы готовиться к бою за Беларусь», — заявила 42-летняя волонтер под позывным Хищник. По мнению еще одного белоруса, который проходит тренировку, этот момент может настать, «когда Российская Федерация уйдет [из Белоруссии]».

Times отмечает, что BYPOL ранее брала на себя ответственность за диверсии на белорусских железных дорогах в 2022 году, а также атаку на российский самолет A-50 в Мачулищах в феврале 2023-го.

Массовые протесты в республике шли несколько месяцев, они начались после выборов президента 9 августа 2020 года. По официальным данным, президент Александр Лукашенко, набрал на них свыше 80%, а его основная соперница, лидер оппозиции Светлана Тихановская — около 10% голосов избирателей. Ее штаб результаты выборов не признал и потребовал от властей Белоруссии мирной передачи власти.

После протестов были задержаны сотни человек, многих обвинили в организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, воспрепятствовании работе ЦИК и организации действий, нарушающих общественный порядок, и заключили под стражу и приговорили к реальным срокам. Некоторым, в том числе Тихановской, пришлось покинуть страну. В Белоруссии закрыли многие СМИ, десятки правозащитных организаций признали экстремистскими. Лукашенко утверждал, что протесты инспирированы из-за рубежа. Москва, в отличие от западных стран, введших против Минска санкции, признала итоги выборов.

Лукашенко 1 июня заявил, что в западных странах готовят силовой сценарий смены власти в его стране; в Польше, Литве и Украине обучают для этого «членов незаконных вооруженных формирований». К тому же, говорил он, есть попытки создания «спящих экстремистских ячеек» непосредственно в Белоруссии.