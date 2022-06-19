Киев описал варианты получения украинской визы россиянами

Киев рассматривает варианты выдачи виз россиянам через визовые центры или представительство третьей страны, сообщили в правительстве Украины

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Украинские власти работают над механизмом выдачи виз россиянам, среди возможных вариантов — оформление через визовые центры или в дипломатическом представительстве третьей страны, заявил министр кабинета министров Украины Олег Немчинов.

«Во-первых, у нас есть действующие соглашения с визовыми центрами РФ, насколько нас проинформировал на заседании правительства заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий», — приводит слова Немчинова издание «Укринформ».

Также, отметил он, президенту Владимиру Зеленскому подготовят предложения по выбору страны, которая будет представлять интересы Украины в России и заниматься визовыми вопросами.

«После того как это будет сделано и будет принято решение, МИД дополнительно проинформирует и наших граждан, и граждан Российской Федерации о способе получения визы, ее стоимости», — сообщил Немчинов.

17 июня правительство Украины приняло решение о прекращении действия безвизвого режима с Россией. Как сообщал украинский лидер Владимир Зеленский, это сделано «в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности».

Визовый режим начнет действовать для россиян с 1 июля 2022 года. До этого для посещения страны необходимо было иметь загранпаспорт, действительный в течение всего срока поездки.

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Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой 24 февраля, в первый день российской спецоперации. Тогда же украинские власти объявили об эвакуации из России дипломатов и консульских работников.

В случае отсутствия дипломатических отношений между двумя странами визовые вопросы на себя может взять посольство третьей страны, которой доверяют обе стороны, объяснил в разговоре с РБК заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов. «Например, может быть открыта секция Украины при посольстве Турции, или Швейцарии, или какой-то еще третьей стороны, которая согласится на себя это взять», — отметил он.

Бакланов добавил, что для открытия такой секции не нужно никакого соглашения, поэтому двум странам без дипломатических отношений не нужно взаимодействовать для решения этого вопроса. «Это может быть оформлено как договоренность каждой из заинтересованных сторон с третьей стороной», — отметил он.

Подобная практика уже применяется в отношениях России и Грузии. После вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году дипломатические отношения двух стран были разорваны, и сейчас интересы России в Грузии и Грузии в России представляет Швейцария.