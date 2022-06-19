Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 59,33 (+0,37) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 56,71 (-0,16) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Бастрыкин поручил возбудить дело после удара дрона близ курского хутора Политика, 16:58
Киев описал варианты получения украинской визы россиянами Политика, 16:56
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 16:30
Синоптики предупредили о сильных дождях в Москве на следующей неделе Общество, 16:27
Эрдоган привезет НАТО доказательства помощи РПК со стороны Швеции Политика, 16:13
Бывший футболист «Зенита» рассказал о желании Месси «убить» его Спорт, 16:10
Тренер Бивола назвал маловероятным бой своего подопечного с Бетербиевым Спорт, 16:09
Патриарх Кирилл назвал «божьим чудом» строительство храмов в России Общество, 16:07
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 15:42
Россиянку не выбрали в исполком Международной федерации санного спорта Спорт, 15:39
UOL узнал о планах Роналдо позвать Марсело и Дани Алвеса в «Вальядолид» Спорт, 15:25
Лавров заявил, что поставки оружия Украине не лишат Россию права голоса Политика, 15:25
Власти Украины заявили о покупке топлива «везде, где можно достать» Политика, 15:22
Рада поддержала запрет на российскую музыку Политика, 15:19

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Военная операция на Украине ,  
0 

Киев описал варианты получения украинской визы россиянами

Киев рассматривает варианты выдачи виз россиянам через визовые центры или представительство третьей страны, сообщили в правительстве Украины
Фото: Ludovic Marin / AP
Фото: Ludovic Marin / AP

Украинские власти работают над механизмом выдачи виз россиянам, среди возможных вариантов — оформление через визовые центры или в дипломатическом представительстве третьей страны, заявил министр кабинета министров Украины Олег Немчинов.

«Во-первых, у нас есть действующие соглашения с визовыми центрами РФ, насколько нас проинформировал на заседании правительства заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий», — приводит слова Немчинова издание «Укринформ».

Также, отметил он, президенту Владимиру Зеленскому подготовят предложения по выбору страны, которая будет представлять интересы Украины в России и заниматься визовыми вопросами.

«После того как это будет сделано и будет принято решение, МИД дополнительно проинформирует и наших граждан, и граждан Российской Федерации о способе получения визы, ее стоимости», — сообщил Немчинов.

Зеленский одобрил введение визового режима с Россией. Что важно знать
Политика

17 июня правительство Украины приняло решение о прекращении действия безвизвого режима с Россией. Как сообщал украинский лидер Владимир Зеленский, это сделано «в рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности».

Визовый режим начнет действовать для россиян с 1 июля 2022 года. До этого для посещения страны необходимо было иметь загранпаспорт, действительный в течение всего срока поездки.

Читайте на РБК Pro
Pro
Что будет с инфляцией и курсом рубля к концу года
Статьи
Pro
Можно ли платить дивиденды в 2022 году
Статьи
Pro
Фото: Giuseppe Cacace / Getty Images Почему украинский кризис увеличит инфляцию и бедность в Европе
Статьи
Pro
Как заключить сделку в условиях санкций и не навлечь проблемы
Инструкции
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Фото: Andreas Rentz / Getty Images «Гулльклока» и «кварнвик» на $41,9 млрд: как IKEA научилась продавать
Статьи
Pro
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images «Вирус сомнения» и немного эмпатии: секреты сторителлинга от Стива Джобса
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Незаметный убийца зрения: чем опасна глаукома и как ее лечат
Статьи

Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой 24 февраля, в первый день российской спецоперации. Тогда же украинские власти объявили об эвакуации из России дипломатов и консульских работников.

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

В случае отсутствия дипломатических отношений между двумя странами визовые вопросы на себя может взять посольство третьей страны, которой доверяют обе стороны, объяснил в разговоре с РБК заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов. «Например, может быть открыта секция Украины при посольстве Турции, или Швейцарии, или какой-то еще третьей стороны, которая согласится на себя это взять», — отметил он.

Бакланов добавил, что для открытия такой секции не нужно никакого соглашения, поэтому двум странам без дипломатических отношений не нужно взаимодействовать для решения этого вопроса. «Это может быть оформлено как договоренность каждой из заинтересованных сторон с третьей стороной», — отметил он.

Подобная практика уже применяется в отношениях России и Грузии. После вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году дипломатические отношения двух стран были разорваны, и сейчас интересы России в Грузии и Грузии в России представляет Швейцария.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов
Визовый режим Украина

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Путин подписал закон о приостановке части визовых соглашений с ЕС
Политика
Германия отменила ограничения на въезд и возобновила выдачу виз россиянам
Общество
Посольство Дании в России приостановило прием заявлений на визы и ВНЖ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter