Эрдоган привезет НАТО доказательства помощи РПК со стороны Швеции

В качестве доказательств поддержки членов Рабочей партии Курдистана президент Турции намерен представить серийные номера и фотографии захваченных в Сирии и на севере Ирака шведских противотанковых гранатометов, пишет газета Sabah

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Turkish Presidency / AP)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите НАТО в Мадриде приведет доказательства поддержки со стороны Швеции и Финляндии членов Рабочей партии Курдистана (РПК; в Турции эта организация признана террористической), пишет газета Sabah.

По данным издания, турецкий президент привезет «специальные документы и файлы», подтверждающие помощь РПК. В частности, в качестве доказательств будут продемонстрированы серийные номера и фотографии захваченных в ходе операций в Сирии и на севере Ирака шведских противотанковых гранатометов AT4, уточняет Sabah.

Анкара блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Страны подали заявки в мае. По словам Эрдогана, Турция не изменит своего отношения к членству этих североевропейских государств в Североатлантическом альянсе, пока те не предпримут «четких, конкретных и решительных действий». Президент Турции считает Швецию и Финляндию «инкубаторами» для террористов. Анкара требует, чтобы Хельсинки и Стокгольм выдали им членов РПК и закрыли у себя все структуры, связанные с ними.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал законными опасения Турции по поводу поддержки терроризма. По его словам, блок продолжает поддерживать тесные контакты со всеми сторонами, чтобы уладить отношения с Анкарой и как можно скорее добиться прогресса по заявкам Швеции и Финляндии.