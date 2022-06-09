В Молдавии по обвинению в пропаганде войны задержали редактора Gagauznews

Николай Костыркин (Фото: Николай Костыркин / YouTube)

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью вместе с представителями МВД и Службы информации и безопасности Молдавии задержали гражданина страны за «пропаганду войны», говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры.

Подозреваемый «по каналам связи, которыми он руководил и распоряжался, систематически распространял пропагандистские элементы, направленные на поддержку военной агрессии в отношении Украины, а также публиковал информацию и заявления с призывами к ненависти и войне». Такие действия запрещены законом, указывает молдавская Генпрокуратура. 9 июня у подозреваемого прошли обыски, во время которых «обнаружены и изъяты предметы и иные улики, имеющие значение по указанным выше уголовным делам», сообщает ведомство. Задержанного доставили на допрос.

Как сообщает новостной портал Gagauzinfo.md, подозреваемый — Николай Костыркин, редактор информационного портала Gagauznews и автор проекта «Случайный корреспондент». Telegram-канал с таким названием маркирован символом Z, который используют российские военные, участвующие в спецоперации на Украине. Использование символов Z и V запрещено в Молдавии, как и использование георгиевской ленты. За это грозит штраф (для граждан в размере от 20,3 тыс. до 40,6 тыс. руб., должностных и юридических лиц — до 135 тыс. руб.) или от 30 до 60 часов общественных работ.

В доме Костыркина прошли обыски. Журналист был задержан и доставлен в прокуратуру на допрос. Его обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса Молдавии: по ч. 1 ст. 140 («Пропаганда войны», максимальное наказание — лишение свободы на срок до шести лет) и ст. 346 («Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной вражды», максимальное наказание — лишение свободы на срок до трех лет).

Россия ведет спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин говорил, что ее целью является защита жителей Донбасса от «геноцида» со стороны «киевского режима», а также стремление к «денацификации» и «демилитаризации» Украины. В ответ Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой, ввел военное положение и объявил всеобщую мобилизацию.

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Россия называет свои действия специальной операцией, потому что цели этой операции ограниченны, а удары наносятся только по военным объектам, пояснял в начале июня заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Jazeera. «То, что там происходит, идет по определенному сценарию. Президент объявил о том, что у нас две цели, которые необходимо достигнуть», — сказал Медведев, подчеркнув, что обе эти цели «ограниченны».

Как поясняли в российском Минобороны, знак Z означает «За победу», а V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена». Изначально эти буквы были нанесены на военную технику, участвующую в военной операции на Украине, затем их стали использовать для выражения поддержки военным.