Аксенов ответил на доклад о крушении MH-17 фразой «ракеты не чистим»

Аксенов ответил на доклад о крушении MH-17 фразой «ракеты не чистим»

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал упоминание своего имени в докладе о крушении малазийского Boeing. В материале утверждалось, что перед ним отчитывался экс-министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин (Стрелков)

Сергей Аксенов (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Агентству «РИА Новости» Аксенов рассказал, что «поддерживал и поддерживает» самопровозглашенные республики Донбасса. «Ракеты не чистил, к запуску не готовил», — сообщил глава Крыма касательно дела о крушении Boeing.

Аксенов упоминался в сообщении Международной следственной группы в связи с расследованием о крушении Boeing авиакомпании Malaysia Airlines в Донецкой области. Утверждалось, что один из основных подозреваемых — гражданин России Игорь Гиркин — в 2014 году разговаривал по телефону с Аксеновым и просил у него оружие. В ответ Аксенов якобы сообщил, что решение на эту тему уже принято.

Помимо Гиркина подозреваемыми в причастности к гибели экипажа и пассажиров Boeing называются граждане России Олег Пулатов и Сергей Дубинский, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит над Донецкой областью 17 июля 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли все 298 человек, которые находились на борту. В Киеве утверждают, что самолет уничтожила ракета, выпущенная с территории ДНР. В Москве заявляют, что вина на гибели экипажа и пассажиров самолета лежит на украинских военных.

Нидерланды, чьи представители участвуют в расследовании, настаивают на суде, первые заседания которого назначены на 9 марта 2020 года.