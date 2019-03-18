В Крыму отреагировали на слова Порошенко о возвращении полуострова

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил РБК, что слова президента Украины Петра Порошенко о возвращении полуострова «без договоренностей» — это часть предвыборной кампании.

«Эти заявления — это чистая предвыборная кампания, за ними ничего не стоит. Порошенко ничего не добьется, у него и шансы быть избранным президентом не однозначные — может и проиграть выборы», — уверен сенатор.

Накануне Порошенко в интервью изданию «Сегодня» заявил, что Украина сделает все возможное, чтобы Крым был возвращен «как можно быстрее, сразу же после президентских выборов». По его мнению, Россия надеется, что на Украине после выборов сменится президент и это позволит решить вопрос о статусе полуострова в пользу Москвы.

При этом 17 марта на встрече с избирателями в Киеве украинский президент пообещал, что в случае победы на выборах вернет Крым дипломатическим путем.