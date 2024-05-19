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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области уничтожили четыре беспилотника

Минобороны: в Белгородской области уничтожили четыре дрона самолетного типа
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Александров / РИА Новости
Фото: Андрей Александров / РИА Новости

Около 16:00 мск средства ПВО сбили четыре беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны.

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, атаке подвергся город Шебекино. В результате падения уничтоженного дрона-камикадзе с его последующей детонацией никто из мирных жителей не пострадал. Об этом губернатор сообщил в 16:03 мск.

«Различные повреждения зафиксированы в одном частном жилом домовладении (выбиты окна на веранде и посечен фасад здания), в трех легковых автомобилях и на территории детской площадки», — рассказал Гладков. Он уточнил, что на месте уже работают оперативные службы.

В Белгородской области сбили еще один украинский беспилотник
Политика

С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.

Ранее 19 мая украинские дроны-камикадзе атаковали два грузовика, которые работали в поле в Белгородской области. В результате двух взрывов пострадавших не было, транспортные средства получили повреждения — их посекло, уточнил Гладков.

В Белгородской области уничтожили четыре беспилотника
В Белгородской области уничтожили четыре беспилотника

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Белгородская область Минобороны беспилотники Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года

Недвижимость

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