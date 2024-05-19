В Белгородской области уничтожили четыре беспилотника
Около 16:00 мск средства ПВО сбили четыре беспилотника в небе над Белгородской областью, сообщило Минобороны.
По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, атаке подвергся город Шебекино. В результате падения уничтоженного дрона-камикадзе с его последующей детонацией никто из мирных жителей не пострадал. Об этом губернатор сообщил в 16:03 мск.
«Различные повреждения зафиксированы в одном частном жилом домовладении (выбиты окна на веранде и посечен фасад здания), в трех легковых автомобилях и на территории детской площадки», — рассказал Гладков. Он уточнил, что на месте уже работают оперативные службы.
С начала российской военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников.
Ранее 19 мая украинские дроны-камикадзе атаковали два грузовика, которые работали в поле в Белгородской области. В результате двух взрывов пострадавших не было, транспортные средства получили повреждения — их посекло, уточнил Гладков.
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