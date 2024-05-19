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Tasnim: сопровождавшие Раиси вышли на связь после жесткой посадки

Tasnim: сопровождавшие Раиси вышли на связь после жесткой посадки вертолета
После жесткой посадки вертолета в Азербайджане сопровождавшие президента Ирана вышли на связь, передает Tasnim. Агентство отметило вероятность того, что инцидент мог обойтись без жертв
Ибрахим Раиси
Ибрахим Раиси (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

Сопровождавшие президента Ирана Ибрахима Раиси в полете из Азербайджана вышли на связь после жесткой посадки, передает агентство Tasnim.

По данным Irna, инцидент произошел недалеко от городов Джольфа и Верзеган на северо-западе Азербайджана. Делегация летела на трех вертолетах, в двух из них находились официальные лица Ирана, в том числе президент Ибрахим Раиси и глава МИДа Хоссейн Амир Абдоллахиян. Tasnim не уточнило, кто именно вышел на связь, но отметило вероятность отсутствия жертв в результате инцидента.

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Эбрахим Раиси

На месте происшествия началась поисково-спасательная операция, однако ее осложняют плохие погодные условия и сильный туман, пишет Irna.

Утром 19 мая Раиси провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они в том числе открыли плотину Гыз-Каласы на приграничной реке Аракс.

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Юлия Овчинникова
Иран Азербайджан Эбрахим Раиси

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Для сдачи в аренду

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