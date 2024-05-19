Tasnim: сопровождавшие Раиси вышли на связь после жесткой посадки

После жесткой посадки вертолета в Азербайджане сопровождавшие президента Ирана вышли на связь, передает Tasnim. Агентство отметило вероятность того, что инцидент мог обойтись без жертв

Ибрахим Раиси (Фото: Shannon Stapleton / Reuters)

Сопровождавшие президента Ирана Ибрахима Раиси в полете из Азербайджана вышли на связь после жесткой посадки, передает агентство Tasnim.

По данным Irna, инцидент произошел недалеко от городов Джольфа и Верзеган на северо-западе Азербайджана. Делегация летела на трех вертолетах, в двух из них находились официальные лица Ирана, в том числе президент Ибрахим Раиси и глава МИДа Хоссейн Амир Абдоллахиян. Tasnim не уточнило, кто именно вышел на связь, но отметило вероятность отсутствия жертв в результате инцидента.

На месте происшествия началась поисково-спасательная операция, однако ее осложняют плохие погодные условия и сильный туман, пишет Irna.

Утром 19 мая Раиси провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они в том числе открыли плотину Гыз-Каласы на приграничной реке Аракс.