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Военная операция на Украине ,  
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Сальдо сообщил об ударе дрона по микроавтобусу с рабочими

Сальдо: ВСУ нанесли удар по микроавтобусу под Алешками, один человек погиб
Сюжет
Военная операция на Украине
Рабочий погиб в селе Раденск в Херсонской области в результате удара дрона по микроавтобусу. По словам губернатора Владимира Сальдо, машина ехала на уборку клубники, ранены 16 человек
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram

Беспилотник атаковал микроавтобус с рабочими в селе Раденск Алешкинского муниципального округа, один человек погиб, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, рабочие ехали на уборку клубники из Скадовского района. «В результате взрыва один человек погиб. Много раненых, им оказывается необходимая медпомощь», — написал Сальдо в телеграм-канале. Позднее он уточнил «РИА Новости», что пострадали 16 человек.

Скадовск находится на берегу Черного моря. По состоянию на 2022 год, численность его населения составляла около 17 тыс. человек. От города — около 60 км по прямой до Херсона, который находится под контролем Украины, и примерно столько же — до Крыма. Расстояние от Скадовска до Раденска — порядка 68 км.

Власти Херсонской области сообщают о периодических обстрелах и атаках беспилотников. В частности, 18 мая под обстрел попало село Раденск, ранения получили два человека. Из-за ракетной атаки пострадали 11 жителей Скадовска, разрушен жилой дом. По словам Сальдо, в результате обстрелов в Алешкинском округе возник лесной пожар на площади 1 га, в Новой Каховке повреждена линия электропередачи.

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12 мая Скадовск был атакован ракетами HIMARS, заявлял губернатор. По его словам, в результате этого часть города осталась без света и воды, пострадали несколько человек.

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Россия Украина Херсонская область Владимир Сальдо беспилотники

Недвижимость

Для сдачи в аренду

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Для продажи

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