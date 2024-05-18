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Военная операция на Украине ,  
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Сальдо сообщил о ранении двух человек при обстреле в Херсонской области

Сальдо: два человека были ранены при обстреле Раденска в Херсонской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Два человека получили ранения при обстреле села Раденск в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в телеграм-канале. Их госпитализировали.

По его словам, в Алешкинском округе в результате обстрелов также возник лесной пожар на площади 1 га, на данный момент его потушили.

Сальдо сообщил о гибели двух человек при обстреле в Херсонской области
Политика

В Новой Каховке была повреждена линия электропередачи. Без света остались десять абонентов «Херсоноблэнерго», написал Сальдо.

Утром 18 мая губернатор сообщал о ракетном обстреле города Скадовска, в результате был разрушен жилой дом, произошел пожар. По информации ТАСС, при обстреле пострадали 11 человек.

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Теги
Херсонская область Владимир Сальдо обстрел

Недвижимость

Для сдачи в аренду

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Читать
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