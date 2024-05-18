Сальдо: два человека были ранены при обстреле Раденска в Херсонской области

Сальдо сообщил о ранении двух человек при обстреле в Херсонской области

Два человека получили ранения при обстреле села Раденск в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в телеграм-канале. Их госпитализировали.

По его словам, в Алешкинском округе в результате обстрелов также возник лесной пожар на площади 1 га, на данный момент его потушили.

В Новой Каховке была повреждена линия электропередачи. Без света остались десять абонентов «Херсоноблэнерго», написал Сальдо.

Утром 18 мая губернатор сообщал о ракетном обстреле города Скадовска, в результате был разрушен жилой дом, произошел пожар. По информации ТАСС, при обстреле пострадали 11 человек.