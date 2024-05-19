Губернатор Ленобласти объяснил взрыв на Выборгской нефтебазе

Губернатор Ленобласти опроверг данные об атаке БПЛА на Выборгскую нефтебазу

На Выборгской нефтебазе произошел взрыв из-за пиротехники, заявил Александр Дрозденко. Он опроверг сообщения об атаке беспилотников

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что на Выборгской нефтебазе произошел взрыв из-за пиротехники, сообщения об атаке беспилотников на не соответствуют действительности.

«В здании старой выборгской нефтебазы произошел хлопок в связи с использованием пиротехнических средств», — написал он.

По его словам, пострадавших, а также угрозы пожара нет.

О возможной атаке БПЛА на нефтебазу писал, в частности, телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

В марте дрон был сбит в Киришском районе Ленобласти. Дрозденко сообщал, что его уничтожили на подлете к НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» (входит в ПАО «Сургутнефтегаз»). Он заверял, что завод работает в штатном режиме. Жертв и разрушений не было. «Последствия в месте падения локализованы и устранены», — говорил глава региона. Днем ранее беспилотник уничтожили в окрестностях города Кириши.