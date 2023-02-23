В районе порта Мариуполя сработала система ПВО
МВД: в районе порта Мариуполя сработала система ПВО
В Мариуполе второй раз за сутки сработала система ПВО
Система ПВО сработала днем 23 февраля, предположительно, в районе морского порта Мариуполя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию города.
«Отработала система ПВО, предположительно, в районе морского порта», — сказали агентству.
Это второй раз за последние сутки, когда в Мариуполе срабатывает система ПВО. Накануне мэр города Олег Моргун сообщил, что над городом сбили два беспилотника.