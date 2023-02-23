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В районе порта Мариуполя сработала система ПВО

МВД: в районе порта Мариуполя сработала система ПВО
В Мариуполе второй раз за сутки сработала система ПВО
Фото: Сергей Батурин / РИА Новости
Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Система ПВО сработала днем 23 февраля, предположительно, в районе морского порта Мариуполя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию города.

«Отработала система ПВО, предположительно, в районе морского порта», — сказали агентству.

Это второй раз за последние сутки, когда в Мариуполе срабатывает система ПВО. Накануне мэр города Олег Моргун сообщил, что над городом сбили два беспилотника.

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
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