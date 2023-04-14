В ДНР задержали подозреваемых в покушении на начальника полиции Мариуполя

Место взрыва автомобиля Михаила Москвина, Мариуполь (Фото: Сергей Батурин / РИА Новости)

Сотрудники центра противодействия экстремизму МВД совместно с ФСБ задержали в ДНР нескольких подозреваемых в покушении на начальника мариупольской полиции Михаила Москвина. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД республики.

27 марта в Мариуполе взорвали автомобиль Москвина. Полицейский был контужен, но остался жив.

Video

Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщило, что один из задержанных — 28-летний гражданин Украины. По данным МВД, его завербовали украинские спецслужбы — они «попытались играть на его патриотических чувствах и сообщили, что Мариуполь вновь окажется под украинской оккупацией».

В МВД заявили, что подозреваемый привел в действие самодельное устройство, установленное под днищем машины. Он сказал, что не знает имен и должностей своих кураторов, потому что задания ему они давали по интернету. В его обязанности входило отслеживание перемещений полицейских и сбор информации об их транспортных средствах. За это ему обещали 70 тыс. грн, но заплатили только 10 тыс. Дома у задержанного нашли самодельное взрывное устройство.

Еще двое членов преступной группировки — житель Мариуполя 1950 года рождения и его 53-летний сын. У них изъяли автоматы Калашникова, патроны, гранаты, самодельное взрывное устройство и дистанционные приборы для приведения бомб в действие, а также пособия по изготовлению взрывных устройств и «украинскую символику».

Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК (покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов).