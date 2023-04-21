Медведев сообщил об увеличении армии за счет контрактников

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Доукомплектование российской армии продолжается, в том числе за счет служащих по контракту, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. На своей странице во «ВКонтакте» он опубликовал видео с совещания по доукомплектованию вооруженных сил.

«Мы с вами продолжаем работу по доукомплектованию Вооруженных сил Российской Федерации контрактниками. Сегодня более подробно обсудим ситуацию в Центральном федеральном округе», — сказал он.

По словам Медведева, проблемы «всегда есть» и они обсуждаются в течение последнего месяца. Он подчеркнул, что «нужно сконцентрировать свое внимание на эффективных решениях и эффективных практиках, они есть, да, собственно, и результаты разные об этом говорят».

1 января вступил в силу указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России до 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих. Таким образом, число военных увеличилось на 137 тыс.

В прошлый раз численность российской армии менялась в ноябре 2017 года. Тогда она была установлена в количестве 1 902 758 единиц, включая 1 013 628 военных. Из последних около 400 тыс. приходилось на контрактников, около 270 тыс. — на срочников, остальное — на офицеров, рассказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. Он говорил, что прирост числа военных произойдет именно за счет служащих по контракту.

В декабре прошлого года министр обороны Сергей Шойгу заявил, что число военнослужащих в России необходимо увеличить до 1,5 млн, в том числе 695 тыс. контрактников. Это необходимо «для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности» России, пояснил он. Президент Владимир Путин поддержал это и другие предложения министра насчет структурных изменений вооруженных сил.