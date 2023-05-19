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ФСБ завела дело о контрабанде против правозащитников «Мемориала» в Перми

ФСБ завела дело о попытке вывезти архивы в Германию против правозащитников «Мемориала»
Фото: Максим Шипенков / ТАСС
Фото: Максим Шипенков / ТАСС

Следователи возбудили уголовное дело в отношении экс-главы пермского отделения общества «Мемориал» (федеральный «Мемориал» внесен в реестр иноагентов и ликвидирован) и председателя пермского «Центра исторической памяти». Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Пермскому краю, передает «Интерфакс».

Дело завели по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК России (покушение на контрабанду культурных ценностей).

Согласно версии следствия, они попытались вывезти контрабандой архивные документы «Мемориала», представляющие культурную и историческую ценность, из России в Германию. Подозреваемые действовали по предварительному сговору, отметили в управлении.

Источники «РИА Новости» рассказали, что фигурантами дела о контрабанде в Германию исторических документов стали экс-руководитель пермского отделения «Мемориала» Роберт Латыпов и глава местного «Центра исторической памяти» Александр Чернышов.

Ранее «Мемориал» сообщил об обысках у трех сотрудников пермского «Центра исторической памяти» (правопреемник пермского отделения общества). В частности, обыски прошли у правозащитников Татьяны Марголиной, Светланы Маковецкой и Игоря Аверкиева. Марголина и Маковецкая являются членами Совета по правам человека при президенте России (СПЧ).

Аверкиев рассказал, что обыски могут быть связаны с делом против бывшего председателя пермского «Мемориала» Роберта Латыпова и главы «Центра исторической памяти» Александра Чернышова. Маковецкая подтвердила «РИА Новости», что у нее дома в Перми прошел обыск. «То, что является предметом обыска, ко мне вообще никакого отношения не имеет, у меня не может быть найдено. Я была очень удивлена тем, что у меня пытались найти, потому что никаких материалов, связанных с «Мемориалом», у меня нет», — сказала она.

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Верховный суд России ликвидировал «Мемориал» в конце 2021 года.

Теги
ФСБ «Мемориал» уголовное дело архивы Германия
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