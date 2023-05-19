У сотрудников пермского «Мемориала» прошли обыски, среди них два члена СПЧ

В Перми прошел обыск у членов СПЧ и местного отделения «Мемориала»

Фото: Александр Чернышов / pmem.ru

У трех сотрудников пермского «Центра исторической памяти» (правопреемник пермского отделения общества «Мемориал», последнее признано в России иностранным агентом и ликвидировано) прошли обыски. Об этом сообщается в телеграм-канале «Мемориала».

«Пришли с обысками к правозащитникам и членам пермского «Мемориала» Татьяне Марголиной, Светлане Маковецкой и Игорю Аверкиеву», — говорится в сообщении. Марголина и Маковецкая — члены Совета по правам человека при президенте России (СПЧ).

РБК направил запрос в УФСБ по Пермскому краю, обратился за комментариями к Светлане Маковецкой, Татьяне Марголиной и главе СПЧ Валерию Фадееву.

Юрист Елена Першакова сказала, что обыски проводятся с санкции Ленинского районного суда и связаны с возбуждением уголовного дела в отношении «архива пермского «Мемориала». По данным издания Properm.ru, те, у кого прошли обыски, имеют статус свидетелей в этом деле.

Как уточнил Аверкиев изданию «Коммерсантъ-Прикамье», обыск может быть связан с уголовным делом в отношении бывшего председателя пермского «Мемориала» Роберта Латыпова и главы «Центра исторической памяти» Александра Чернышова. Их подозревают в вывозе архива пермского «Мемориала» за границу. Аверкиев не назвал статью, по которой возбуждено дело. «Где находится архив, мы не знаем», — добавил правозащитник. По данным «Коммерсанта», речь идет о ст. 226.1 УК РФ (контрабанда, максимальное наказание — семь лет лишения свободы).

Верховный суд России ликвидировал «Мемориал» в конце 2021 года. Осенью 2022 года «Мемориал», а также белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и украинский Центр гражданских свобод стали лауреатами Нобелевской премии мира. В «Мемориале» назвали премию данью уважения всему правозащитному сообществу, но отметили, что она вряд ли поможет в уменьшении давления.