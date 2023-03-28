МИД увидел в «саммите за демократию» план США узаконить неоколониализм

Захарова: США через «саммит за демократию» пытаются узаконить вмешательства в дела других

Министерство иностранных дел Российской Федерации (Фото: Андрей Любимов / РБК)

«Саммит за демократию», который начнется в США 28 марта, является явным проявлением неоколониальных практик во внешней политике Вашингтона, который таким образом стремится узаконить свои инструменты внешнего контроля и вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В то же время данный саммит помогает «оформить идеологическую платформу для борьбы с теми, на кого американская политэлита пытается навесить ярлык «автократий», отметила она. «Это в первую очередь Россия и Китай», — уточнила Захарова.

«Мы решительно выступаем против того, чтобы «демократия» в американском прочтении навязывалась в качестве непререкаемой, даже единственной «меры вещей». <...> Двоичное мышление в духе «тут черное, а там белое» или «хорошие парни против плохих» не работает в реальной жизни. И уж точно не годится для выстраивания серьезных отношений с суверенными государствами», — добавила Захарова, подчеркнув, что влияние неолиберальных элит невозможно сохранить никакими «саммитами».

Первый «саммит за демократию» США провели в декабре 2021 года. Приглашение тогда получили Армения и Украина, но не получили Венгрия и Турция, Россия и Китай.

В этом году мероприятие пройдет с 28 по 30 марта. В нем примут участие 120 лидеров стран. На встречах будут обсуждаться конфликт на Украине, борьба с коррупцией, сотрудничество по продвижению демократии, положение женщин и другие проблемы.