Украинские военные рассказали об улучшении оружия и тактики армии России

Россия сумела нейтрализовать угрозу от ракет HARM с радиолокационным наведением, улучшила свои танки и создает сложные минные поля, утверждают авторы доклада Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI)

Фото: Никита Цицаги / Global Look Press

Российские военные изменили методы ведения боевых действий спустя 15 месяцев военной операции на Украине и представляют собой значительную угрозу на фоне готовящегося Киевом контрнаступления, говорится в отчете Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), пишет Bloomberg. Документ включает в себя 30 страниц и составлен на основе интервью с военнослужащими десяти украинских бригад, которые принимали участие в конфликте. Проверить изложенные в отчете факты не представляется возможным, отмечает агентство.

Акцент на слабостях российской армии, который до этого был распространен, говорит о том, что успехи России на поле боя часто упускались из виду, говорится в документе. Как заявил Ник Рейнольдс, один из авторов доклада, в условиях рассуждений о «недостаточном потенциале» России и высоких ожиданий от Украины была необходимость в «более трезвой оценке».

В отчете утверждается, что в результате налаживания системы ПВО вдоль фронта протяженностью 1200 км Россия смогла в значительной степени нейтрализовать угрозу от применяемых Киевом ракет HARM с радиолокационным наведением, перехватить их и сбить низколетящий боевой самолет Украины с расстояния 150 км.

Кроме того, говорится в документе, возможности российской радиоэлектронной борьбы постоянно развиваются, и это обходится Украине в 10 тыс. беспилотников в месяц. Российские войска, по-видимому, также способны в режиме реального времени расшифровать используемые Киевом зашифрованные системы связи Motorola.

В начале военной операции российские военные смогли быстро построить понтонные мосты, а сейчас создают траншейную оборону и сложные минные поля, отмечают авторы доклада. Они также заявляют, что Россия смогла устранить уязвимости в коммуникациях своих командных центров.

Российская армия улучшила свои танки Т-80 и Т-72, сделав их менее уязвимыми для украинского арсенала западного противотанкового вооружения и менее заметными для ракет с тепловым наведением, говорится в отчете. На Западе «высмеивали» развертывание «устаревших» танков Т-55 и Т-62, но они представляют «серьезную угрозу на поле боя», утверждают авторы документа.

Минобороны в своих сводках регулярно сообщает об уничтожении украинской военной техники, включая самолеты, ракетные комплексы, танки и беспилотники. Кроме того, глава ведомства Сергей Шойгу заявлял, что российские войска «переламывают» все поставляемое Киеву с Запада вооружение и технику как на пути доставки, так и на боевых позициях. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в начале весны оценивал российское вооружение как «уникальное» и способное «уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию».