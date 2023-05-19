Украинские военные рассказали об улучшении оружия и тактики армии России

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 86,5 (-1,08) Инвестиции, 18 мая, 16:39 Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 80,04 (-0,73) Инвестиции, 18 мая, 16:39
Медведев ответил на слова фон дер Ляйен о неравноправии Москвы и Киева Политика, 14:46
Минобороны сообщило о ночном ударе по складам вооружений на Украине Политика, 14:46
Как «взломанный сон» увеличит креативность в три раза Pro, 14:44
Полиция начала задерживать участников митинга в аэропорту Тбилиси Политика, 14:44
Патрушев заявил о надвигающемся на Европу радиоактивном облаке Политика, 14:35
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:25
Ефимов рассказал о создании центра компетенций по беспилотникам в Руднево Город, 14:23
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Патрушев заявил о росте вероятности терактов в людных местах в России Политика, 14:23
Зеленый свет среди пустынь: развитие ESG на Ближнем Востоке Тренды, 14:21
Акции «Яндекса» взлетели на 10% на фоне возможной сделки с миллиардерами Инвестиции, 14:20
«МегаФон» предоставил безлимит на сервисы «Яндекса» в роуминге Пресс-релиз, 14:20
В России возвели тысячи оборонительных сооружений Политика, 14:18
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 14:16
Bloomberg: криптофирма на $1 млрд из Гонконга начала поиск $200 млн Крипто, 14:15
Военная операция на Украине ,  
0 

Украинские военные рассказали об улучшении оружия и тактики армии России

Доклад RUSI: Россия изменила тактику боевых действий и улучшила вооружение
Россия сумела нейтрализовать угрозу от ракет HARM с радиолокационным наведением, улучшила свои танки и создает сложные минные поля, утверждают авторы доклада Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI)
Фото: Никита Цицаги / Global Look Press
Фото: Никита Цицаги / Global Look Press

Российские военные изменили методы ведения боевых действий спустя 15 месяцев военной операции на Украине и представляют собой значительную угрозу на фоне готовящегося Киевом контрнаступления, говорится в отчете Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), пишет Bloomberg. Документ включает в себя 30 страниц и составлен на основе интервью с военнослужащими десяти украинских бригад, которые принимали участие в конфликте. Проверить изложенные в отчете факты не представляется возможным, отмечает агентство.

Акцент на слабостях российской армии, который до этого был распространен, говорит о том, что успехи России на поле боя часто упускались из виду, говорится в документе. Как заявил Ник Рейнольдс, один из авторов доклада, в условиях рассуждений о «недостаточном потенциале» России и высоких ожиданий от Украины была необходимость в «более трезвой оценке».

В отчете утверждается, что в результате налаживания системы ПВО вдоль фронта протяженностью 1200 км Россия смогла в значительной степени нейтрализовать угрозу от применяемых Киевом ракет HARM с радиолокационным наведением, перехватить их и сбить низколетящий боевой самолет Украины с расстояния 150 км.

Кроме того, говорится в документе, возможности российской радиоэлектронной борьбы постоянно развиваются, и это обходится Украине в 10 тыс. беспилотников в месяц. Российские войска, по-видимому, также способны в режиме реального времени расшифровать используемые Киевом зашифрованные системы связи Motorola.

В начале военной операции российские военные смогли быстро построить понтонные мосты, а сейчас создают траншейную оборону и сложные минные поля, отмечают авторы доклада. Они также заявляют, что Россия смогла устранить уязвимости в коммуникациях своих командных центров.

Российская армия улучшила свои танки Т-80 и Т-72, сделав их менее уязвимыми для украинского арсенала западного противотанкового вооружения и менее заметными для ракет с тепловым наведением, говорится в отчете. На Западе «высмеивали» развертывание «устаревших» танков Т-55 и Т-62, но они представляют «серьезную угрозу на поле боя», утверждают авторы документа.

Читайте на РБК Pro
Склад ума: как помощь в работе с маркетплейсами принесла сервису ₽1 млрд
Проверяем контрагента перед заключением договора: 8 работающих методов
В каких случаях чипсы и газировка могут быть полезны для рациона ребенка
Как не превысить бюджет на IT-проект и не сорвать сроки

Минобороны в своих сводках регулярно сообщает об уничтожении украинской военной техники, включая самолеты, ракетные комплексы, танки и беспилотники. Кроме того, глава ведомства Сергей Шойгу заявлял, что российские войска «переламывают» все поставляемое Киеву с Запада вооружение и технику как на пути доставки, так и на боевых позициях. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в начале весны оценивал российское вооружение как «уникальное» и способное «уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию».

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине Украина Россия
Материалы по теме
ANSA узнало о блокировке Венгрией транша ЕС в €500 млн на оружие Украине
Политика
ЕС заявил о необходимости тысячи снарядов в день для обороны Бахмута
Политика
Венгрия предложила дать площадку для переговоров России и Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter