Пресс-секретарь президента Украины Никифоров: конкретики по мирному саммиту пока нет

В Киеве заявили об отсутствии конкретики по мирному саммиту

Ясность в вопросе возможности проведения мирного саммита появится после G7, заявил Никифоров. Ранее FT сообщила, что «Большая семерка», которая на днях соберется в Японии, обсудит предложение Зеленского провести такое мероприятие

Сергей Никифоров (Фото: офис президента Украины)

Переговоры о проведении мирного саммита по Украине продолжаются, но конкретики пока нет, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров изданию «Суспільне».

«Переговоры продолжаются, пока нельзя что-то конкретное говорить», — сказал он.

Говоря о том, на базе какой организации мог бы состояться саммит, Никифоров ответил, что «все это еще не согласуется». «Думаю, что во время или после G7 это все станет ясно», — добавил пресс-секретарь президента Украины.

Саммит «Большой семерки» пройдет в Японии с 19 по 21 мая. Помимо входящих в объединение стран (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония) в нем также будут участвовать делегации из Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии и ряда других государств. В Киеве не исключали, что мероприятие посетит и президент Украины Владимир Зеленский, но уточняли, что решение будет зависеть от ситуации в зоне боевых действий.

Как сообщил The Financial Times источник (неназванный представитель ЕС), на грядущем саммите лидеры G7 намерены обсудить предложение Зеленского о проведении саммита мира по Украине.

Ожидается, что этот потенциальный саммит (участие России в нем не предусмотрено) будет нацелен на продвижение предложенной Украиной мирной инициативы — так называемой формулы мира, которую Зеленский представил прошлой осенью. Среди прочего она предусматривает вывод российских войск и восстановление территориальной целостности страны.

Российские власти предложенную Киевом формулу назвали нереалистичной и неадекватной сложившимся обстоятельства. Как подчеркнули в Кремле, Москва не признает любые планы урегулирования от Киева, если те не будут учитывать присоединение к России новых территорий — ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.