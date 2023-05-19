Британский МИД назвал условие разморозки заблокированных активов России

МИД Великобритании: активы России будут заморожены, пока Москва не оплатит ущерб Украины

Условием снятия британских санкций станет готовность России компенсировать Украине ущерб. Лондон 19 мая ввел санкции против 86 российских граждан и юридических лиц

Здание МИД Великобритании (Фото: Wikimedia Commons)

Суверенные активы России будут заморожены до тех пор, пока Москва не согласится оплатить ущерб, который был нанесен Украине. Об этом говорится в заявлении британского МИДа о введении новых ограничительных мер, которое цитируется на сайте правительства страны.

«Министр иностранных дел подтвердил, что суверенные активы России останутся заморожены до тех пор, пока Россия не согласится заплатить за ущерб, который она причинила Украине», — говорится в сообщении.

Утром 19 мая Великобритания объявила о новых санкциях в отношении 86 российских граждан и компаний.

В списке, в частности, оказались пять российских банков — «Дом.РФ», Всероссийский банк развития регионов, Металлинвестбанк, Росбанк и Тинькофф Банк.

Ограничения коснулись транспортной группы FESCO, Pawell Shipping Co и Государственного зернового оператора — госкомпании, созданной на территории подконтрольной России части Запорожской области, а также девяти организаций, связанных с «Росатомом». Среди них — компания UMATEX, которая производит композитные материалы, а также предприятие «Тринити», разрабатывающее лазерные системы.

Также санкции ввели против металлургических предприятий: ограничительные меры коснулись «Северстали», «Полюса» и Магнитогорского металлургического комбината, персональные санкции распространили на основателя и главу совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина. Великобритания также запретила импорт российского алюминия, никеля и меди.

Российские официальные лица неоднократно заявляли, что считают санкции, которые после начала спецоперации России на Украине вводят против нее западные страны, вредят им самим и оказывают негативное влияние на мировую экономику.

Западные страны признают, что антироссийские санкции вредят в том числе их собственной экономике. Так, в октябре 2022 года стоимость торговых ограничений Евросоюз оценивал примерно в €123 млрд, следует из материалов Еврокомиссии. Это более 40% от всего оборота товаров и услуг между Россией и Евросоюзом за 2021 год.