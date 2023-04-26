Движение поездов по Крымскому мосту запустят досрочно

Движение поездов по восстанавливаемой части Крымского моста запустят досрочно в мае

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Движение по восстанавливаемой железнодорожной части Крымского моста запустят досрочно в мае. Об этом сообщил начальник федерального дорожного агентства Упрдор «Тамань» Никита Храпов, его слова передает ТАСС.

По словам Храпова, «все самые сложные этапы по восстановлению железнодорожной составляющей Крымского моста завершены». Он добавил, что сейчас круглосуточно «ведутся работы по устройству верхнего строения пути, инженерным коммуникациям и водоотводу».

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате загорелись железнодорожные цистерны с топливом на проходившем мимо поезде. Обрушилось два автомобильных пролета, четыре человека погибли. ФСБ назвала организатором взрыва украинскую разведку. В Киеве опровергали причастность к теракту.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин говорил, что восстановление железнодорожной части Крымского моста завершится в июле. В феврале на мосту полностью открыли все автомобильные полосы.