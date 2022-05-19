Лукашенко сообщил о закупке у России ракет «Искандер» и С-400

По словам белорусского президента, республика закупила у России достаточное количество ракетных комплексов. Кроме того, Москва пообещала помочь соседней стране «довести до ума» разрабатываемые ею ракеты

Video

Белоруссия закупила у России достаточное количество ракетных комплексов «Искандер» и зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, слова главы государства приводятся на его сайте.

«Мы договорились с [президентом России Владимиром] Путиным. Мы купили у вас нужное нам количество этих «Искандеров», С-400, вооружили нашу армию. Сейчас это уже совсем другая армия с таким вооружением. По крайней мере, неприемлемый ущерб это оружие может нанести колоссальный», — сказал Лукашенко.

Кроме того, Россия, по его словам, поможет Белоруссии «довести до ума новые ракеты», которые та создает. «Мы значительно продвинулись, но с россиянами мы быстрее создадим нормальную ракету — компетенций у них побольше», — отметил белорусский президент, добавив, что «если умный человек придет и подскажет, что мы не так делаем», то к концу этого года белорусы получат ракету по образцу «Искандеров». «Очень хорошее оружие», — считает Лукашенко.

О том, что Россия окажет республике помощь в разработке ракетного оружия, белорусский президент заявил 10 мая. По его словам, он уже договорился об этом с российским коллегой. Как рассказал Лукашенко, Путин «при нем» поставил такую задачу генеральному директору «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину: чтобы белорусы не изобретали велосипед, а могли положиться на опыт российских разработчиков.

Помимо этого, Белоруссия рассчитывает оставить у себя имеющиеся ЗРК С-400 и «Искандеры». «Хорошее вооружение» позволит белорусской армии «воевать и нанести противнику неприемлемый ущерб», говорил глава государства. «Мы же реалисты, понимаем, что победить НАТО нам не удастся. А вот ущерб нанести, особенно тем территориям, с которых нас будут атаковать, — у нас это оружие все есть», — цитировало его слова агентство БелТА.

Читайте на РБК Pro Pro Маск против ботов: кому выгоден скандал вокруг покупки Twitter Маск против ботов: кому выгоден скандал вокруг покупки Twitter Статьи Pro 40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции 40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции Статьи Pro Но вы держитесь: почему нельзя заставлять работников быть сильными Но вы держитесь: почему нельзя заставлять работников быть сильными Статьи Pro Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году Как сильно стагфляция может ударить по экономике в 2022 году Статьи Pro Зачем главы крупнейших компаний чистят туалеты и едят собачий корм Зачем главы крупнейших компаний чистят туалеты и едят собачий корм Статьи Pro Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома» Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома» Прогнозы Pro На рынке продовольствия паника. Сможет ли мир избежать голода На рынке продовольствия паника. Сможет ли мир избежать голода Статьи Pro Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом Как в России будут продавать товары с «недружественным» патентом Статьи

В начале февраля российское Минобороны сообщало, что боевые расчеты ЗРК С-400 заступили на боевое дежурство на полигоне в Брестской области в ходе проверки сил реагирования Союзного государства.