Лукашенко сообщил о закупке у России ракет «Искандер» и С-400
Белоруссия закупила у России достаточное количество ракетных комплексов «Искандер» и зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, слова главы государства приводятся на его сайте.
«Мы договорились с [президентом России Владимиром] Путиным. Мы купили у вас нужное нам количество этих «Искандеров», С-400, вооружили нашу армию. Сейчас это уже совсем другая армия с таким вооружением. По крайней мере, неприемлемый ущерб это оружие может нанести колоссальный», — сказал Лукашенко.
Кроме того, Россия, по его словам, поможет Белоруссии «довести до ума новые ракеты», которые та создает. «Мы значительно продвинулись, но с россиянами мы быстрее создадим нормальную ракету — компетенций у них побольше», — отметил белорусский президент, добавив, что «если умный человек придет и подскажет, что мы не так делаем», то к концу этого года белорусы получат ракету по образцу «Искандеров». «Очень хорошее оружие», — считает Лукашенко.
О том, что Россия окажет республике помощь в разработке ракетного оружия, белорусский президент заявил 10 мая. По его словам, он уже договорился об этом с российским коллегой. Как рассказал Лукашенко, Путин «при нем» поставил такую задачу генеральному директору «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину: чтобы белорусы не изобретали велосипед, а могли положиться на опыт российских разработчиков.
Помимо этого, Белоруссия рассчитывает оставить у себя имеющиеся ЗРК С-400 и «Искандеры». «Хорошее вооружение» позволит белорусской армии «воевать и нанести противнику неприемлемый ущерб», говорил глава государства. «Мы же реалисты, понимаем, что победить НАТО нам не удастся. А вот ущерб нанести, особенно тем территориям, с которых нас будут атаковать, — у нас это оружие все есть», — цитировало его слова агентство БелТА.
В начале февраля российское Минобороны сообщало, что боевые расчеты ЗРК С-400 заступили на боевое дежурство на полигоне в Брестской области в ходе проверки сил реагирования Союзного государства.