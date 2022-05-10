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Лукашенко сообщил о помощи России с ракетой «образца «Искандер»

Александр Лукашенко на совещании по вопросу государственного оборонного заказа Белоруссии
Александр Лукашенко на совещании по вопросу государственного оборонного заказа Белоруссии (Фото: president.gov.by)

Россия поможет Белоруссии в сфере ракетного производства, в том числе ракет образца «Искандер» (российский ракетный комплекс). Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросу гособоронзаказа, передает БелТа.

По его словам, задача разработки перспективных образцов вооружений, в том числе ракетных, уже стоит перед премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. «Мы ведь создаем новую ракету. Ракету очень эффективную, образца «Искандер» примерно», — заявил он.

Лукашенко отметил, что уже договорился с президентом России Владимиром Путиным о помощи с белорусскими ракетными разработками. «При мне президент поставил задачу [глава «Роскосмоса»] Дмитрию Рогозину немедленно оказать поддержку, чтобы мы не создавали велосипед, чтобы мы могли задействовать опыт разработчиков, ракетчиков Российской Федерации, которые делали «Искандер». Это молодые ребята», — уточнил белорусский лидер.

Ракетный комплекс «Искандер» разрабатывался с конца 1980-х годов, и был принят на вооружение российских сил в 2006 году. Он предназначен для поражения наземных целей, включая системы ПВО и ПРО, командные пункты и узлы связи, скопления войск и техники, военные корабли и пр.

«Искандеры» способны поражать цели на расстоянии до 500 км, скорость боевой части после пуска составляет 2100 км/ч, интервал между запусками — 1 мин. Всего было разработано несколько вариаций комплексов, среди которых основной «Искандер-М», оснащенный крылатыми ракетами «Искандер-К», а также упрощенный экспортный вариант «Искандер-Э».

Материал дополняется

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