Жириновский предложил ликвидировать Совет Федерации

Лидер ЛДПР считает, что сократить можно также число депутатов Мосгордумы и Госдумы

Владимир Жириновский (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обсудить возможность ликвидации верхней палаты российского парламента — Совета Федерации. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Вице-спикер Государственной думы аргументировал свою позицию тем, что в стране «много ненужных депутатов и чиновников». «Нужно в два раза сократить аппараты чиновников и количество депутатов в парламентах всех уровней, в том числе в Государственной думе и Мосгордуме», — написал Жириновский.

С аналогичным предложением лидер ЛДПР выступал в своем Twitter 12 мая. Тогда он написал, что если сократить количество депутатов по стране в два раза, то удастся сэкономить деньги и «обеспечить социальную дистанцию в местных парламентах».

Также Жириновский предлагал проводить выборы раз в два-три года, «чтобы люди реже собирались на участках».