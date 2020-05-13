Жириновский предложил вдвое сократить число депутатов в России

Лидер ЛДПР, депутат Государственной думы Владимир Жириновский предложил сократить в два раза число депутатов в России. Об этом он написал в Twitter.

«Мы сэкономим деньги и обеспечим социальную дистанцию в местных парламентах», — заявил Жириновский.

По его словам, при таком подходе можно будет проводить выборы в Законодательные собрания раз в два-три года.

«Кампания в Госдуму, перерыв, и кампания в другие заксобрания, чтобы люди реже собирались на участках», — пояснил депутат.