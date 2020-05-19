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Путин заявил о спорах с Минском и Ереваном по тарифам на прокачку газа

По словам президента России, принятию Стратегии развития евразийской экономической интеграции мешают только возражения Армении и Белоруссии по вопросу о тарифах на прокачку газа
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Принятию проекта Стратегии развития евразийской экономической интеграции на перспективу до 2025 года мешают разногласия в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил президент России Владимир Путин на прошедшем в режиме видеоконференции заседании Высшего Евразийского экономического совета.

«Проект практически согласован за исключением одного пункта, касающегося тарифов на транспортировку газа», — сказал Путин, пояснив, что три из пяти стран ЕАЭС — Россия, Казахстан и Киргизия — предлагают отложить решение этого вопроса до переговоров по формированию общего рынка газа.

Однако эта «формула», добавил Путин, не находит поддержки у властей Армении и Белоруссии.

«Если бы они смогли согласиться с ней, то других препятствий на пути одобрения Стратегии не осталось бы вообще», — сказал Путин.

Минск и Ереван выступают за принятие единого тарифа на услуги по транспортировке и транзиту газа. По словам президента России, ЕЭАС к такому пока не готов.

«Единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системой налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в Евразэс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал», — пояснил Путин.

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В связи с этим он предложил исключить «пункт по газу» из проекта Стратегии, чтобы не мешать ее принятию, и передать этот вопрос на экспертов государств-членов Евразийской экономической комиссии.

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе заседания заявил, что вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС остается неурегулированным уже несколько лет, а актуальность проблемы постоянно возрастает.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ЕАЭС, Владимир Путин, Армения, Белоруссия
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